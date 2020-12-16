Теперь решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе (№4096).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 300 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что в связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на госслужбе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Что еще предусматривает закон

Среди прочего, законом устанавливается, что полномочия субъекта назначения в отношении руководителя Аппарата Верховной Рады, кроме случаев, предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, осуществляет председатель парламента.

Также определяется, что до назначения Верховной Радой руководителя Аппарата полномочия субъекта назначения относительно его заместителей осуществляет председатель ВР.

Кроме того, в законе Украины "О службе в органах местного самоуправления" устанавливается, что срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на 5 лет по решению сельского, поселкового, городского головы, председателя районного, районного в городе, областного совета.

В законе "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год "предусматривается временно, на период действия карантина, приостановить действие положений законов "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности госслужбы и назначения на должности госслужбы по результатам конкурса.

В новосозданных органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности госслужбы в установленном Кабинетом министров порядке не производится. Назначение на должности госслужбы в таких органах государственной власти осуществляется по результатам конкурса, проведенного в соответствии с положениями закона "О государственной службе".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская