Отмечается, что младшие поколения имеют несколько более пессимистичные оценки угроз, чем старшие.

Большинство украинцев считает маловероятным захват Россией новых территорий. Зато более вероятными угрозами граждане считают обострение экономического и политического кризиса.

"В целом большинство украинцев считает маловероятным захват Россией новых территорий (64%). Более половины не верят также в массовые беспорядки / протесты (53%). Так же больше половины считают скорее маловероятным установление военной диктатуры", – говорится в результатах опрос относительно общественно-политических настроений населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В то же время относительно риска установления диктатуры действующей власти респонденты высказались несколько иначе. Такой сценарий 46% считают маловероятным, 20% колеблются, и 24% думают, что это возможно.

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"Более вероятными угрозами украинцы считают обострение экономического (48%) и политического (45%) кризиса. Еще до 35% колеблются, возможно ли это, и до 20% считают, что кризиса не будет", – отмечают социологи.

Подчеркивается, что респонденты, которые уверены в победе Украины, в целом имеют больше оптимизма в отношении и других событий. Например, они не рассматривают как возможный сценарий захвата Россией новых территорий, меньше верят в возможность установления диктатуры, кризиса.

"Младшие поколения имеют несколько пессимистические оценки угроз, чем старшие. Например, в возрастной группе 18-35 лет 32% считают вероятными массовые беспорядки и протесты, хотя среди категории 51+ лет так думают только 16%. Также младшие считают более вероятным захват новых территорий и наступление кризисов", – говорится в результатах опроса.

* Отмечается, что аудитория опроса, проведенного 10-11 февраля, – население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 1 тыс. респондентов. Метод опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Другие опросы на тему войны

Опрос КМИС показал, что в Украине 74% граждан считают, что не может быть никаких территориальных уступок России. Однако возросло количество тех, кто готов идти на такие "компромиссы" ради мира.

В то же время согласно результатам социологического исследования, проведенного российским "Левада-центром", который имеет репутацию "независимого" от Кремля, на фоне новостей о сокращении западной поддержки Украины больше россиян стали верить в возможность победы, а сторонников мирных переговоров стало меньше.

Так, в январе 77% опрошенных россиян выразили свою поддержку вторжению в Украину, в то время как 16% не одобряют ее. Кроме того, если в ноябре 57% россиян выступали за переговоры, то в январе таких насчитали 52%.

В целом, 77% опрошенных россиян уверены, что война против Украины закончится российской победой. Это на 6% больше, чем было год назад и в целом является самым высоким показателем за время войны. В то же время в январе опрос вообще не выявил значимого количества россиян, которые верят в возможность победы Украины. В предыдущих опросах такое ожидание было у 1-2% опрошенных.

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