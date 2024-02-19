Военно-политический обозреватель считает, что Авдеевка ничего существенного России не даст.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко жестко попустил кураж РФ в связи с "победоносным" захватом Авдеевки.

Аналитик согласен во мнении, что никакого существенного прорыва на фронте захват руин города России не даст. Ранее об этом также высказался Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

"К чему это приведёт? Вряд ли к существенному прорыву фронта. К потере отдельно взятых локаций - да, мы должны быть морально готовы", - заявил Коваленко.

Аналитик считает, что в выборе иной тактики Украина на данный момент ограничена: ее приоритет - концентрация на количестве уничтоженных сил врага, но без жесткой привязки к позициям.

На данный момент командование РОВ РФ "на кураже" после захвата Авдеевки пытается доказать несколько вещей: способность войск РФ "наступать", а также способность воспользоваться "окном возможностей" в связи с острым дефицитом боеприпасов в армии Украины, указал Коваленко.

"С учетом того количества выстрелов, что в сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии. Пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБ без ограничения, РОВ прощупывает и продавливает практически всю линию фронта", - заявил он.

Итоги захвата Авдеевки таковы: сейчас вместо "отдыха" (оперативной паузы), который Россия, по логике вещей, должна была бы дать оккупантам - с них решили "выжимать" все, акцентировал обозреватель.

"Командование РОВ избрало путь выжимать пока есть возможность максимум из своих подразделений", - подытожил он.

Центр стратегических коммуникаций оценил потерю Авдеевки

В Стратегическом центре коммуникаций ВСУ сегодня прокомментировал выход армии с Авдеевки. Вывод войск завершился 17 февраля, как сообщал спикер командования войсками "Таврия" Дмитрий Лиховой. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В Центре проанализировал, что в битве за Авдеевку Россия положила больше войск, чем в своем время в боях за Бахмут. ВСУ фактически вели оборону на протяжении 10 лет, и хотя отошли с города в связи с дефицитом боеприпасов, никакой "победы" это России не даст, говорят аналитики. Руины Авдеевки не раскрывают никакого стратегического преимущества, говорят там.

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