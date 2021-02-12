Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

В Киеве предстанет перед судом 30-летний киевлянин, убивший трех щенков. До этого парень уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Читайте такжеВырывал когти и избивал: волонтеры сдали полиции агрессивного живодера из Энергодара (фото)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что следователи Голосеевского управления полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт с материалами уголовного производства в районный суд для избрания фигуранту наказание. Во время проведения досудебного расследования злоумышленник находился под ночным домашним арестом.

Злоумышленнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Живодер задушил трех щенков: подробности инцидента

Инцидент произошел в январе текущего года, тогда на спецлинию 102 полиции Киева позвонил владелец трех щенков и сообщил, что их убили. Для установления обстоятельств происшествия оперативный дежурный направил по адресу патруль и следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции.

В квартире многоэтажки на улице Дмитрия Луценко, где произошло правонарушение, жил хозяин животных и его брат. На момент совершения преступления к ним в гости пришла знакомая. Когда последние оставили брата в комнате с четырьмя двухмесячными щенками, тот начал их душить. Четвертую зверушку владельцу удалось спасти, когда он увидел, что творится. Сейчас ее состояние стабильное, она еще проходит реабилитацию в ветеринарной клинике. Как пояснил злоумышленник, он задушил щенков, потому что они ему надоели.

Во время совершения правонарушения мужчина находился под действием спиртного.

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Автор: Катерина Шварц