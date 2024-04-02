Омбудсмен назвал главные причины.

После начала полномасштабной войны в странах Европейского союза возросло количество случаев изъятия детей из украинских семей.

Об этом в комментарии NV рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, сейчас прорабатываются обращения относительно 176 детей. Часто причинами вмешательства социальных служб является отсутствие у родителей или опекунов необходимых документов, а также ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Согласно местному законодательству, о ненадлежащем воспитании может свидетельствовать повышение голоса, любое физическое воздействие, оставление без присмотра, а также агрессивное поведение детей или непосещение ими учебных заведений.

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В конце прошлого года Национальная сервисная социальная служба сообщала о 255 украинских детях, которых изъяли из семей за рубежом. Хуже всего ситуация в Германии, где уже зафиксировали 71 такой случай. Далее следуют Польша (33), Италия (25), Чехия (24) и Швеция (17).

Изъятие детей за рубежом: что известно

В июне прошлого года представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова сообщала, что Украине известно о 240 случаях изъятия украинских детей в странах Евросоюза.

Она объясняла это существованием различий между законодательством Украины и страны, в которой остановились граждане.

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