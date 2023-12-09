Размер штрафа будет достаточно ощутимым, чтобы отбить желание совершить позднюю прогулку.

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект о внедрении системы штрафов за нарушение комендантского часа. В первом чтении за него проголосовали 233 народных избранника, говорится в "карточке" законопроекта на сайте парламента.

В случае окончательного принятия документа в Украине появится юридическое понятие "нарушение комендантского часа". Также в Кодекс об административных нарушениях будет добавлена новая статья, в которой будут прописаны штрафы за этот вид правонарушения.

В первоначальном виде законопроект предусматривает взыскание штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 8 500 до 17 000 гривен. За повторное нарушение в течение года размер штрафа будет увеличен вдвое.

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Также будут предусмотрены штрафы для предпринимателей, которые нарушают требования режима светомаскировки там, где он внедрен.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению общественного (публичного) порядка во время действия военного положения и реализации осуществления полицией мер правового режима военного положения путем введения возможности применения административных взысканий к тем, кто эти меры не выполняет и/или нарушает", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Комендантский час в Украине

Из-за полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года по всей Украине было введено военное положение и комендантский час. Но местные военные администрации в каждом регионе устанавливают свои рамки комендантского часа в соответствии с ситуацией в сфере безопасности.

Сегодня в большинстве регионов комендантский час начинается в 23 часа или в полночь и заканчивается в 4 или 5 часов утра. Только в Херсонской, Донецкой и Луганской областях комендантский час начинается в 20 или 21 час и продолжается до 6 утра.

Единственный регион Украины, где комендантского часа нет вообще – это Закарпатье.

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