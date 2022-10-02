Больше всего погибших в Харьковской области - 4, а раненых в Донецкой области - 9.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Украине погибли 8 человек, 21 человек ранен.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Так, по данным областных военных администраций, за прошедшие сутки через вражеские обстрелы в Донецкой области погибли трое людей (9 раненых), в Запорожской - один погибший и 4 раненых, в Харьковской - 4 погибших и один раненый, а в Николаевской - 7 раненых.

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Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Несмотря на это, противник продолжал попытки наступления на других участках восточного фронта. За сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

30 сентября россияне нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов осуществили свыше 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Оккупанты продолжают бить по украинским городам и уничтожать объекты критической инфраструктуры.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 60 110 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника

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