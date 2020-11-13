Игорь Непота был задержан за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил Украины в интересах коммерческой фирмы

Начальником одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, который попался на вымогательстве взятки в размере 400 тысяч гривень, оказался автор «черных шевронов» для ВСУ Игорь Непота.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Автор "черных шевронов" задержан СБУ: Начальник отдела Минобороны полковник Игорь Непота задержан на взятке в 400 тысяч гривень за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил Украины в интересах коммерческой фирмы», - написал он.

Напомним, летом были изменены некоторые элементы военной формы ВСУ, в частности изменилась на черный цвет надпись на нагрудных нашивках.

Ранее сообщалось, что военные контрразведки Службы безопасности Украины и следователи ГБР задержали чиновника Министерства обороны на получении взятки в размере 100 тыс. грн. Как сообщили в СБУ, начальник одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины требовал от предпринимателя 400 тыс. грн за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции.

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Автор: Денис Прядко