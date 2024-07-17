На теле мужчины отчетливо видно следы побоев.

Украинский военный, который вернулся из российского плена 17 июля, сразу же позвонил родным. Во время короткого разговора он сообщил, что его сильно избивали россияне.

Так, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал видео, на котором запечатлен, украинский защитник в российской тюремной робе и с флагом Украины на плечах.

"Я уже с Сумской области. Я не знаю, куда поеду. Как буду на месте, то я наберу", - говорит защитник, общаясь по телефону,

В этот момент ему подсказывают, что освобожденные украинцы сначала поедут в больницу.

"Сначала поеду в больницу. У меня проблемы с животом. По ребрам сильно "натолкали". Я не могу нормально дышать. Мне потом дадут телефон, и я вас перезвоню. Будьте всегда на связи", - закончил разговор украинец.

Стои отметить, что из-за жары парень растегнул рубашку и на его теле отчетливо видно огромные синяки, что свидетельствует об относительно недавних побоях.

Обмен пленными 17 июля 2024 - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что домой из российского плена вернулись 95 защитников Украины.

В Координацонном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди тех, кто вернулся, 49 воинов ВСУ, в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

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