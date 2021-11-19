Девушка жаловалась на нехватку кислорода в больнице.

Перед смертью от COVID-19 20-летняя беременная девушка из Ривненской области рассказывала о халатном отношении врачей и острой нехватке кислорода в больнице.

Переписку с девушкой опубликовала в Facebook ее мама Зоряна Бояр.

"Боль... Кричать хочется... Моя птичка, моя дочь... Не знаю, правильно делаю или нет, но каждый для себя делайте выводы сами... Это переписка с моим цветочком... Вот такое отношение в больнице", – написала женщина.

В опубликованной переписке девушка рассказывала матери, что жаловалась медперсоналу на нехватку кислорода, но в ответ ей угрожали переводом в другую больницу.

"Дышать не могу вообще. Даже выйти в туалет… Сейчас я уже в палате не одна, когда та дышит, то у меня мало кислорода. Короче дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться", – писала девушка перед смертью.

"Тут очень быстро заканчивается кислород. Даже если и лечь спать, то я просыпаюсь от того, что задыхаюсь… Нужно сразу звонить и говорить. Они идут во двор и меняют баллон. А я сижу, жду и задыхаюсь. Тут страшно спать, – отмечала она. – Я уже больше не могу, честно, не могу…".

Читайте такжеУкраина – третья в Европе: главный санврач рассказал об улучшении ситуации с COVID-19Напомним, ранее сообщалось, что в Ривненской области от коронавируса умерла беременная 20-летняя девушка. Ее ребенка тоже спасти не смогли. Девушка была на седьмом месяце беременности.

По словам главного врача Дубенского роддома Ростислава Андрощука, девушка попала в роддом за неделю до смерти с подтвержденным COVID-19:

"У нее было сопутствующее заболевание – бронхиальная астма. Состояние осложнялось, была пневмония, ее лечили, но внезапно ухудшилось состояние, и спасти не удалось. Пока оказывали реанимационные мероприятия, плод замер и невозможно было его спасти".

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Автор: Катерина Шварц