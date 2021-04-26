В Киеве хотят, чтобы зона отчуждения не только напоминала о человеческих ошибках, но и о том, как они были исправлены.

Большая и пустая зона отчуждения вокруг Чернобыля, где произошла худшая в истории ядерная катастрофа, стала страшным памятником человеческим ошибкам. Прошло 35 лет после взрыва реактора Чернобыльской АЭС. Теперь украинцы пытаются найти в этом месте вдохновение и утешение, а еще заработать.

Об этом пишет Washington Post. В 4-м реакторе электростанции, расположенной в 110 километрах от Киева, начался пожар поздно ночью 26 апреля 1986 года. Здание было разрушено, а в небо взлетели радиоактивные материалы. Власти СССР сделали катастрофу еще хуже, не рассказав обществу о случившемся. Несмотря на то, что жителей Припяти эвакуировали на следующий же день, 2 миллиона киевлян ничего не знали об угрозе от выброса радиации. Мир узнал о катастрофе лишь после того, как в Швеции зафиксировали повышенный уровень радиации.

Читайте также35-я годовщина аварии на ЧАЭС: бывшие жители Припяти почтили память жертв взрыва (видео)В конце концов, более 100 тысяч человек были эвакуированы с окраины, а 2,6 тысяч квадратных километров были отделены в зону отчуждения. В ней остались только рабочие, которые разбирали обломки и спешно пытались построить саркофаг, чтобы накрыть реактор. Радиация из поврежденного реактора продолжала просачиваться вплоть до 2019 года. Тогда все здание накрыли гигантским навесом в форме арки. После того, как роботы внутри начали разбирать ректор, у чиновников появилось ощущение оптимизма относительно зоны.

"Это место трагедии и памяти. Но это также место, где можно увидеть, как человек способен преодолеть глобальную катастрофу. Мы хотим, чтобы появился новый нарратив. Чтобы это была не зона отчуждения, а зона развития и возрождения", - сказал заместитель министра экологии Украины Богдан Боруховский.

По его мнению, этот новый образ Чернобыля включает также поощрение туризма.

"Наш туризм уникален, это не классическая туристическая концепция. Это место для медитации и рефлексии, регион, где можно увидеть последствия человеческой ошибки, но также и человеческий героизм, который исправляет ее", - добавил украинский чиновник.

Чернобыльская зона столкнулась с ростом потока туристов в 10 раз после выхода сериала в 2019 году. Чиновники в Украине надеются, что такой высокий уровень интереса к зоне сохранится или возрастет после смягчения пандемии коронавируса. Туристы, в частности, стремятся увидеть руины Припяти. Когда-то это был современный город с 50 тысячами жителей. Теперь он захвачен растениями и разваливается. Продолжаются работы по построению дорожек, чтобы посетителям было легче ходить среди руин.

Чернобыльская АЭС не работает. Но еще много нужно сделать, чтобы вывести ее из эксплуатации. Боруховский сказал, что все 4 реактора будут разобраны лишь до 2064 году. Украина также решила использовать опустошенную зону как место для централизованного хранения отработанного топлива с других 4 атомных электростанций. И специальное хранилище будет открыто в этом году. До недавнего времени отработанное топливо вывозили в Россию. Поэтому теперь Украина сможет сэкономить примерно 200 миллионов долларов ежегодно.

Читайте такжеSüddeutsche: Через 35 лет после Чернобыля по Баварии все еще бегают радиоактивные кабаны"Мы делаем все возможное, чтобы эта территория, где люди не могут жить, была использована с пользой и приносила выгоду стране", - сказал Сергей Костюк, который возглавляет ведомство по управлению зоной отчуждения.

Несмотря на то, что уровень радиации достаточно низкий, чтобы Чернобыль могли посещать туристы, а рабочие могли выполнять свою работу, постоянное проживание в зоне запрещено. Однако более 100 человек все же живут в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС. Среди них 85-летний бывший учитель Евгений Маркевич.

"Большое счастье снова жить дома, но очень грустно, что здесь теперь не так, как раньше", - сказал он.

Бывший учитель выращивает картофель и огурцы на огороде. Но урожай проверяет на радиацию, чтобы "немного себя защитить". Долгосрочное влияние чернобыльской катастрофы на человеческое здоровье остается темой для интенсивных научных дебатов. Во время аварии в Чернобыле 30 работников АЭС и пожарных скончались от лучевой болезни. Позже тысячи людей умерли от связанных с радиацией заболеваний, таких как рак.

Но к большому удивлению тех, кто думал, что зона останется мертвой на многие века, дикая природа здесь процветает. Медведи, зубры, волки, рыси, дикие лошади и десятки видов птиц живут на территории без людей. Ученые говорят, что животные оказались более выносливыми, чем ожидалось. Они смогли быстро адаптироваться к высокому уровню радиации. Украинские ученые исследуют этот феномен вместе с коллегами из Японии и Германии.

"Это огромная территория, на которой мы фиксируем хроники природы. Зона отчуждения - это не проклятие, а наш ресурс", - сказал 43-летний биолог Денис Вишневский.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: В России произошел "малый Чернобыль", который неделю скрывали от ПутинаВласти Украины просят включить зону отчуждения в Чернобыле в Список мирового наследия ЮНЕСКО, поскольку это уникальное место "для всего человечества". Министерство культуры Украины уже сделало шаги для признания зоны как памятника, что должно привлечь больше финансирования и туристов.

"Чернобыль не должен стать дикой игровой площадкой для искателей приключений. Люди должны сохранить зону с пониманием исторической памяти этого места и ее важности для всего человечества", - сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Стремясь сохранить память, группа энтузиастов создала приложение о Чернобыле, которое содержит рассекреченные документы о катастрофе и позволяет пользователям исследовать зону в дополненной реальности.

"60% украинцев не знают дату, когда произошла авария. Поэтому мы решили, что должен быть ресурс, на котором будет собрано много подтвержденной информации", - сказал один из разработчиков Валерий Коршунов.

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Перевод: Лесь Дымань