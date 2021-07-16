У ребенка осколочное ранение.

Четырехлетняя девочка, пострадавшая от взрыва гранаты в Каменец-Подольском, находится в больнице с осколочным ранением.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 16 июля.

Ребенку осколки гранаты попали в область сердца. По словам врачей, она в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.

"Сейчас проводятся дополнительные обследования, делается повторный снимок грудной клетки. Нет той опасности, за которую мы всегда переживаем", - рассказал врач.

В полиции говорят, что задержанный хорошо известен в криминальных кругах. Ранее его судили за тяжелые преступления.

Взрыв гранаты в Каменец-Подольском

15 июля в городе пьяный мужчина взорвал гранату, в результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок.

Мужчину, который предположительно совершил подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор: Людмила Жерновская