Россияне уже меньше, чем в 200 км от Днепра, а у мэра Филатова наживаются на бюджете, как будто собираются сбежать за границу. Об этом написали в своем блоге военные братья Яковлевы, комментируя обнародованную накануне информацию о задержанной правоохранителями преступной организации, нанесшей бюджету Днепра ущерб на 34 млн грн.

"У Филатова украли 34 млн грн из 123 млн денег громады Днепра, которые выписали на рекламу мэрии в интернете. Нацполиция пишет - втупую вывели на своих подставных маникюрш, таксистов и разнорабочих. Учитывая, что россияне уже под Покровском, а это менее 200 км до Днепра, удивляет поведение Филатова и филатовской команды. Они пакуются как будто в последний раз в жизни, как будто собираются бежать за границу", - возмутились Братья Яковлевы.

Военные напомнили, что Филатов постоянно у себя на странице угрожает другим, но ничего не делает со своим коррупционным окружением.

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"Его команда ворует десятками миллионов. Что-то не видим у них ни одного набитого *бальника. Потому что мэр в доле? Судя по тому, что нам шлют в приват из "Прозорро" тендеры в Днепре, - в доле", - написали они.

Братья Яковлевы привели пример с руководительницей днепровского медиахолдинга "Наш город" Еленой Сергеевой, которая на 7 тендерах "заработала" почти 21 млн грн. А руководит ею и холдингом - депутат от партии мэра Днепра "Пропозиция" Алексей Безуглый, который был политтехнологом Филатова на выборах.

"Добавляем к 34 млн украденных еще 21 млн "освоенных" гривень и имеем 50 лямов. И это мы просто прошлись по верхам. Очевидно, о деньгах на ВСУ спрашивать у них спрашивать нет смысла. Потому что у Филатова все тупо заняты", - подытожили военные блогеры.

Как сообщалось вчера, правоохранители разоблачили схему хищения средств подчиненными Филатова из бюджета Днепра, которые нанесли государству ущерб в не менее 34 млн грн. По данным Нацполиции в Днепропетровской области, в тендере на закупку рекламных и маркетинговых услуг победили одиннадцать физических лиц-предпринимателей, которые в реальной жизни работают мастерами маникюра, разнорабочими на строительстве, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и такими другими.

Ранее медиа обнародовали информацию о том, что заместитель Филатова Игорь Маковцев требовал от военных публично оправдывать его от кражи 20 млн грн в ВСУ. В случае отказа угрожал остановить выделение средств из бюджета.