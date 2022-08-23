Сейчас в стране действует правовой режим военного положения.

В Украине в настоящее время не предусмотрена ответственность для мужчин за невозврат в страну во время действия военного положения.

Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец, передают Факты ICTV.

"На сегодня такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имеют целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину", - сказал он.

По словам эксперта, введение соответствующего закона будет противоречить Конституции.

"Что касается попыток заставить мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от гастарбайтеров начинает превышать поступления от экспорта", - пояснил Кравец.

Он также назвал нарушением Конституции и прав человека возможное введение штрафов для мужчин, которые будут возвращаться.

"Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация, в случае возвращения мужчины, который был за границей до войны", - резюмировал юрист.

Напомним, во время военного положения мужчины - граждане Украины (кроме некоторых категорий) не могут покидать ее территорию.

Недавно военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября.