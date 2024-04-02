Студенты-мужчины смогут пересекать границу во время военного положения при определенных условиях.

Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины". Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Отмечается, что соответствующим решением правительство внесло изменения в правила пересечения границы студентами дневной формы обучения. Документ предусматривает, что студенты-мужчины смогут пересекать границу во время военного положения при условии, если они:

в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на один семестр.

Также в Минобразования проинформировали, что для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимо иметь:

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справку от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием основания сотрудничества, срока учебного семестра за рубежом;

отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;

подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного средствами портала "Дія";

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.

"Академическая мобильность – возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов – это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями", – отметили в министерстве.

Выезд студентов за границу во время войны

В сентябре 2022 года в Государственной пограничной службе заявили, что украинских мужчин, которые учатся за рубежом, больше не будут выпускать из страны на обучение, пока действует военное положение. Возможность пересечения границы мужчинами-студентами отменена военным руководством с 14 сентября 2022 года.

В конце прошлого года заместитель министра образования Михаил Винницкий заявлял, что Министерство образования может предоставить возможность выезда украинским студентам непризывного возраста на один учебный семестр за границу.

По его словам, существует много возможностей от зарубежных университетов-партнеров, которые открыли свои двери украинским студентам и заинтересованы в том, чтобы они на один семестр поехали учиться. Он также отметил, что министерство нарабатывает схему, по которой не будет злоупотреблений.

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