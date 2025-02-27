Значительная часть людей выехали из зоны боевых действий, но не изменили место регистрации.

Выборы в Украине в ближайшее время маловероятны, потому что для этого отсутствует безопасность, а значительная часть инфраструктуры уничтожена. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Первая проверка гарантий безопасности - это эти выборы, послевоенные. Без гарантий безопасности нельзя никак об этом говорить. А давайте это сначала решим", - сказал он.

Кроме этого, добавил Корниенко, в Украине надо восстановить избирательную инфраструктуру.

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"В Николаевской области разрушено, я думаю, около 500 участков. В Харьковской - несколько тысяч", - сказал заместитель председателя парламента.

По его словам, еще одна проблема - реестр избирателей. Значительная часть людей выехали из зоны боевых действий, но не изменили место регистрации, а есть еще те, кто за границей. Корниенко объяснил:

"Как мы найдем людей? Мы открыли Государственный реестр избирателей - у нас 3 миллиона избирателей сейчас зарегистрированы в Донецкой области. Мы спросили ЦИК - что происходит? Люди не перерегистрируются по новым адресам. Вы можете представить себе эти послевоенные выборы? Что это будет? У нас 8 миллионов людей не в Украине".

Он утверждает, что на это все нужно очень много времени.

"Безопасность, условия, деньги и только после этого мы можем говорить о выборах. В ЕС нас не возьмут, если у нас будут низкодемократические выборы", - добавил Корниенко.

Возможность выборов в Украине

Бывший командующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пока не готов сказать, будет ли он баллотироваться на послевоенных выборах. По его словам, прежде чем отвечать на вопросы об участии в выборах, сначала нужно получить условия, при которых "такие вопросы будут абсолютно уместны".

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