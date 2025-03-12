Переговоры в Джидде: стало известно, обсуждали ли отставку Зеленского и выборы

По инсайдерским данным, эти вопросы не были темой переговоров между делегациями Украины и США.

Во время переговоров украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта не обсуждали вопрос проведения выборов в Украине или отставки президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на информированные источники, знакомые с ходом переговоров.

"Источник, непосредственно привлеченный к украинско-американским переговорам, рассказывает - проведение выборов или отставка президента (Владимира - УНИАН) Зеленского не обсуждались в Джидде", - написала она в Х.

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Трамп и Зеленский - упреки о легитимности

3 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз - за слова о том, что до завершения войны еще "очень, очень далеко". По словам американского лидера, Зеленский якобы не хочет прекращения войны.

Ранее он называл Зеленского "диктатором без выборов", а когда его за это спросили несколько дней спустя, Трамп сделал вид, что не понимает, о чем речь. Он сказал, что "не может поверить", что говорил такое о Зеленском.

Впоследствии в Белом доме заявили, что Дональд Трамп после перепалки в Белом доме не хочет, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский ушел в отставку.

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