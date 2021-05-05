Поскольку руки являются одним из основных факторов риска распространения болезнетворных микроорганизмов, гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний.

Ежегодно 5 мая при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди отмечают крайне важную для настоящего времени дату - Всемирный день гигиены рук.

Дата этого мероприятия была выбрана неслучайно: 5-й день 5-го месяца символизирует 5 пальцев на каждой руке человека. Поскольку руки являются одним из основных факторов риска распространения болезнетворных микроорганизмов, гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний.

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Всемирный день гигиены рук начато, чтобы напомнить о важности обработки рук для сохранения жизни и здоровья миллионов людей и подчеркнуть особую важность гигиены рук как в области здравоохранения, так и в повседневной жизни. Центр общественного здоровья поддерживает эту инициативу и призывает учреждения здравоохранения, учреждения и всех граждан присоединиться к кампании ВОЗ по чистоте рук.

На наших руках живет огромное количество опасных для здоровья микроорганизмов. В результате даже незначительных царапин или ран, они могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и др.

Самыми грязными предметами, с которыми ежедневно сталкивается почти каждый человек, являются мобильные и стационарные телефоны, письменные столы, клавиатура и мышка компьютера, кнопки лифта, выключатели света, дверные ручки и все перила.

В ЦОЗ напомнили несколько правил гигиены рук именно для медработников, которые проводят уход за пациентами. Потому что их повседневная работа требует более придирчивого отношения к гигиене рук, даже во время пользования перчатками.

В ведомстве отметили, что процессе ухода за пациентом, следует придерживаться следующих правил использования перчаток:

перед надеванием перчаток нужно обработать руки спиртосодержащим антисептиком или вымыть руки с мылом;

надевать перчатки следует на полностью высохшие руки;

после одевания перчаток запрещено прикасаться к любым объектам внутренней среды;

необходимо провести гигиеническую обработку рук (спиртосодержащим антисептиком) после снятия перчаток;

перчатки следует выбрасывать не касаясь ими окружающих объектов.

"Почему важен каждый пункт? Потому что даже медицинские перчатки могут иметь микроскопические дефекты или повреждения, а это уже потенциальная угроза загрязнения рук медицинского работника и распространения инфекций. Помните! Соблюдение практик гигиены рук - это не мелочь. Берегите себя и пациентов!"- призвали в ЦОЗ.

Отметим, в этот день, 5 мая, в мире также отмечают Международный день акушерки и Международный день борьбы за права инвалидов.

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Автор: Виктория Гордиенко