"Все имущество сгорело, оборудование... "Джекпот", но мы не сложили руки. Если не бояться, то смысл работать в Харькове есть", - харьковская предпринимательница Офелия Ершова

Супруги предприниматели Андрей Афанасьев и Офелия Ершова, которые жили в печально известном доме на Салтовке, который был полностью разрушен, не сбежали, а создали новую компанию - они рассказали УНИАН о своем деле и том, как жить, а не выживать бизнесу в Харькове.

Их дом на Салтовке сейчас показывают всем уважаемым зарубежным гостям как символ российской агрессии против Харькова, который россияне "кошмарят" без остановки. Харьковская предпринимательница Офелия потеряла там не только жилье, но и свой предыдущий бизнес. Но несокрушимые харьковчане не могут сидеть без дела, поэтому женщина со своим мужем уже начали новое дело, которое "выросло" из необходимости.

Эти супруги - не единственный успешный кейс харьковского предпринимательства во время войны. Но, готовя большую историю о мужественных харьковчанах, которые под российскими бомбами и ракетами не желают покидать свой родной город и упорно строят, создают, работают, возрождая свою "малую Родину", в буквальном смысле, из пепла как Феникс, ежедневно - мы в УНИАН буквально влюбились в этих искренних и трудолюбивых людей, поэтому решили, что их история заслуживает отдельного рассказа.

...Когда в Харькове в 2022 году были проблемы с продуктами, они делали тушенку для себя, друзей и в качестве помощи военным и гражданским. И их продукт людям так понравился, что в 2023 году супруги оформили свое занятие в полноценный бренд.

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Госпожа Офелия и ее муж Андрей в интервью УНИАН рассказали, как во время трудностей и постоянных обстрелов они решились на создание новой компании, что придает им сил, и с какими проблемами сегодня приходится сталкиваться харьковскому бизнесу.

Вы - супруги предприниматели, которые не побоялись начать новый бизнес в прифронтовом Харькове. Почему, несмотря на все угрозы, вы приняли такое решение?

Офелия: Мы понимаем все риски Харькова. Но хотим работать именно здесь. Харьков - наш дом. Это наш город. Поэтому решили не сидеть сложа руки, а запустить новый бизнес. Да, мы боимся. Но делаем. Ждать свой "идеальный" момент можно всю жизнь. И не дождаться.

Это ваш первый бизнес?

Офелия: Бизнес для нас не новая отрасль. Основной бизнес у моего мужа Андрея - строительный, но дела там сейчас не очень. Я тоже имею опыт предпринимательства. Я дизайнер одежды и имела собственное ателье. Но свой бизнес потеряла с началом войны и оказалась без работы.

Решили сменить направление и заняться продуктами питания - тушенка, паштеты. Сначала их делали для себя, а потом зарегистрировали официально как бизнес. Мы так работаем уже год и многого достигли.

Андрей: Я в бизнесе в целом уже лет пятнадцать. Преимущественно в строительстве. Но с тушенкой все началось в конце 2022 года. Во время войны мы начали заготавливать ее себе. Потому что такое было время. Жена тогда сказала, что нужно купить автоклав для этого. Я предложил купить автоклав побольше, потому что, возможно, знакомые тоже захотят и себе тушенку.

Офелия: И они захотели. Еще как! Потому что домашняя очень отличается от магазинной.

Андрей: Сначала для себя и друзей делали. В том числе и для тех, кто на фронт поехал. Всем очень понравилось и они попросили еще. Были даже готовы покупать партиями. Так у нас клиенты появились раньше, чем компания. Ну я и говорю: "А давай делать это как бизнес!". Тем более, что мы уже давно к этому присматривались, еще до полномасштабной.

Офелия: Сейчас проблем с продовольствием уже нет в городе, но мы успели поволонтерить в 2022 году. Передавали на армию тушенку.

И вот, в течение 2023 года наше маленькое производство вышло на такие объемы, что мы решили оформить торговую марку "Пани Шеф". Потому что если уж этим заниматься, то заниматься серьезно. Сейчас она до сих пор в процессе регистрации, потому что этот процесс сложный, но бизнес работает.

Госпродпотребслужба уже проверила и одобрила наши паштеты, тушенку и готовые обеды. Ожидаем регистрации другой продукции. В конце 2023 года начали готовить цех под расширение производства. Его мы запустим уже к концу весны.

Вы создали этот бизнес из собственных средств или с помощью кредита или гранта?

Офелия: Это благодаря гранту. Государство в нас поверило, и уже в декабре мы получили деньги, которые сразу же вложили в будущий цех. Оборудования нужно много, потому что работать планируем сразу по шести направлениям. Кроме упомянутых тушенки, паштетов и готовых обедов будем еще продавать замороженную продукцию (котлеты и подобное), вяленые продукты и джемы.

Андрей: Свои средства тоже вкладывали. Но со строительством дела идут плохо. Без гранта было бы сложно.

А чем именно вы занимаетесь в строительстве?

Андрей: Раньше работал с мозаикой, но этот бизнес остановился после 2015 года - тоже из-за войны. Потом с ребятами занимались мрамором, а уже перед "большой" войной еще и широкоформатной плиткой. Это было новое тогда направление в декоре домов, и мы неплохо росли. Делали столешницы и вообще все, где можно задействовать плитку.

Я создал собственный цех на 10 человек и еще 6 бригад работников по Харькову. Цех до сих пор функционирует. Это наш пока основной источник дохода. Но сейчас людям не до украшений. Если сравнивать 2023-й с 2022 годом, то динамика заказов упала, потому что в 2022-м мы еще заканчивали проекты, которые начали до войны. Новых заказов все меньше.

Сколько сейчас заказов по сравнению, например, с 2021 годом?

Андрей: Сейчас где-то процентов 10 от того, что было. А может и меньше. Это же не обычная плитка - она достаточно дорогая. А у людей меньше денег.

Офелия: Поэтому мы и решили сделать диверсификацию активов. Создать альтернативу. Мы хотим сохранить оба бизнеса.

Андрей: В сложный период всегда нужно иметь какой-то запасной вариант для заработка. Это никому не помешает. Еще лучше - три бизнеса. Все чтобы в разных отраслях. Тем более, если есть надежные партнеры. А мне с женой легко делать новые бизнесы [смеется].

Офелия, вы говорили, что тоже занимались бизнесом?

Офелия: Да, у меня было ателье. Шили одежду. Но во время войны мы остановили работу. Я полностью свой ФЛП закрыла, когда получили грант в 2023 году. В 2022-м много моего оборудования и материалов было уничтожено, когда наш дом на Салтовке разрушили.

Говорят, что вы жили в том самом доме, который стал символом российского террора на Салтовке в Харькове. Это правда?

Офелия:Именно так, это дом моих родителей. Мы только успели 3 марта мою маму вывезти оттуда, а уже 5 марта произошел "прилет". Эта шестнадцатиэтажка стала самой известной, к сожалению, в Харькове. Сейчас живем в квартире Андрея, в центре города.

Андрей: Квартира была на 11 этаже, а прилетело как раз между 10 и 11 этажами. Прямо к нам.

Офелия: Прямо в тамбур прилетело. А мама всегда пряталась именно там, потому что считала это самым безопасным местом. Очень не хотела выезжать. Верила, что это все ненадолго, и что тамбур спасет. Но прямо туда попали два ФАБа - две авиабомбы российские. Конечно, все имущество сгорело. В том числе и одежда из моего ателье, и оборудование все, которое я туда привезла на хранение. "Джекпот", как говорится. Но мы не сложили руки и создали новый бизнес.

Там несколько человек погибло. Среди постоянных жителей мы точно знаем об одном знакомом. Но были еще погибшие, которые там постоянно не проживали. Мы не всех знали. Затем среди жителей делали перекличку и с большинством контакт поддерживаем. У нас есть до сих пор домовой чат в вайбере.

Вы не приглашали на работу или в качестве партнеров других жителей этого дома?

Офелия: Связь мы поддерживаем. Но все теперь живут по разным районам Харькова, городам и даже странам. Поэтому к бизнесу не привлекали. Однако, мы приглашаем других ВПЛ.

Потеря дома - это катастрофа. Большинство ваших соседей после этого оставили Харьков и уехали куда-то или остаются в городе?

Офелия: Где-то шестьдесят процентов жителей дома остаются в Харькове или области. Еще часть в Полтаве, Днепре или других украинских регионах. Большинство жителей очень любят свой город и не желают никуда уезжать. Но лично мы почти не видимся.

Вам власть как-то помогала после потери дома? Вам обещают новое жилье?

Офелия: Центральная власть - нет, а местная выделила всем желающим место в общежитиях. Причем предлагали разные варианты для разных семей, на выбор. Сообщили, что дом не подлежит восстановлению. Мы некоторое время жили в Днепре, но вернулись. Нас тянуло домой.

Жители дома только сейчас начали получать сертификаты о поврежденном имуществе. Половина уже получила, а другой до сих пор не дают. К тому же центральная власть пересчитала коэффициенты по возмещению и те, кто подали заявления первыми, получают меньшие возмещения, чем те, кто задержался. Много лишней путаницы. Сертификаты выдают, но о новом жилье речь пока не идет.

То, что вы потеряли квартиру, как-то повлияло на получение вами гранта?

Офелия: Нет, потому что я об этом даже нигде не упоминала. И грант мы получали на Андрея, а не на меня.

То есть, вы потеряли жилье и предыдущий бизнес, в Харькове до сих пор много угроз, но, несмотря на все это, вы решили, так сказать, "перезапустить" жизнь в новых условиях - новый бизнес, новая цель в жизни?

Офелия: Я уже потеряла квартиру и свое дело. Мы не знаем, что будет дальше. Но сидеть и ничего не делать, только с утра до ночи дрожать - мы так не можем. Не дай Бог, снова придется куда-то выезжать. А может и не придется. Неизвестно, что будет. Мы не хотим сидеть и думать о том, чего может и не произойти. Мы хотим жить, а не выживать. Мы хотим работать. Хотим делать то, что нравится нам и нашим покупателям.

Андрей: Ко мне часто знакомые или друзья заходят, видят мой цех и спрашивают, не боюсь ли я работать. Потому что столько угроз вокруг. А я отвечаю, что сколько можно бояться? Невозможно бояться все время. Мы адаптировались к новым условиям и хотим работать, а не просто терять время. Надо меньше думать и колебаться, а нужно просто брать и делать. Возможности для этого есть.

Офелия: Конечно, мы рискуем. И неуверенность есть. Потому что он может прилететь снова. Но так уж сложилось, что ждать лучшего момента можно очень долго. А жизнь проходит. Что нам еще делать? Искать другое место? Нет, мы не будем. Мы патриоты своего города. И у нас на Харьков много планов по новому бизнесу.

Если не секрет, что это за планы?

Андрей: В случае успеха мы хотим "Пани Шеф" превратить в целую сеть. Хотя пока у нас только двое работников, кроме нас с женой. Но мы мечтаем развиваться. Увеличивать штат будем потом, когда все регистрации пройдем. А нам понадобится еще 5-6 работников, чтобы цех полноценно заработал.

Офелия: В Украине очень трудно и долго оформлять бизнес в пищевой промышленности. Под каждое новое помещение нужно получать новые документы. Мы сейчас, наконец, на этапе завершения ремонта цеха и его оформления. Тогда посмотрим, как пойдут дела.

Андрей: У нас уже есть некоторый перечень клиентов и партнеров. Уже есть предварительные договоренности с торговыми сетями. Поэтому мы настроены оптимистично.

Считается, что новому производителю получить место в магазинах очень сложно из-за множества конкурентов. Чувствуете ли вы уже конкуренцию?

Офелия: Конкуренция на рынке пищевых продуктов всегда велика. А особенно в сегменте тушенки. Потому что есть не только собственные производители, но и импорт. С начала войны в страну завезли просто огромные объемы тушенки не самого лучшего качества. Часто как "помощь" завозят. Из-за этого произошел безумный демпинг цен. Тушенки на рынке так много, что ее отпускная цена часто уже ниже себестоимости.

Андрей: Мы понимаем, что на этом высококонкурентном рынке будет тяжело. Особенно конкурировать с крупными производителями. Но ажиотаж упал, и мы хотим "взять" качеством. Покупатель уже более разборчив. Я сразу сказал, что если будем делать, то только такую, как я ел в детстве, домашнюю - большие куски мяса и ничего лишнего.

Поэтому мы и решили сначала делать ее себе. Потому что я вообще не помню, когда я ел настоящую нормальную тушенку из магазина. Даже в годы до войны. Какую банку не откроешь, то там или жир один, или субпродукты. Сои много, консервантов. Ну что это такое, чтобы в Украине нельзя было купить настоящей тушенки и приходилось ее делать самому?

Для настоящей тушенки достаточно стерилизации. Никаких консервантов быть не должно. И она будет годами стоять. Так делали наши бабушки-дедушки. Наши знакомые, которые нашу тушенку пробовали и сравнивали с магазинной, стали нашими первыми клиентами.

Офелия: Еще когда мы делали только себе, Андрей как-то приходит и говорит: "Нам заказали 30 банок тушенки из свинины и столько же из говядины, и паштеты еще". Представьте просто - один человек себе где-то в "схрон" заказал по 30 банок каждого вида тушенки! Так, на всякий случай. После всех потерь и проблем, которые у нас были из-за войны, мы с такой радостью и энтузиазмом начали ту партию делать! Так этот бизнес для нас и начался. Сейчас мы производим три вида тушенки и паштет.

То есть, вы занимаетесь одновременно строительством и тушенкой... Не думали строить мини-бункеры в формате "all inclusive"? Так сказать, "пакетное решение" с защитой и тушенкой? А если серьезно, то как вы готовитесь к существующим угрозам? Возможно, производство расположено где-то в подвале, с собственным генератором?

Офелия: Нет, бункеры пока не строим, но уже есть знакомые, которые строят [смеется].

Андрей: Расположен цех не под землей, но мы подготовились ко всему, что в наших силах. Да, генератор есть, который очень выручает. Все меры безопасности учтены. Есть даже военные аптечки. Хотя, все же, это не бункер.

Офелия: В наше время очень важна мобильность. Чтобы в случае чего быстро перевезти производство. Поэтому у нас все оборудование не стационарное, а передвижное. Все рассчитано так, чтобы в случае чего целое производство загрузить в одну фуру и вывезти в безопасное место. Но мы надеемся, что такого не будет.

А как вы в целом оцениваете бизнес-климат в Украине и непосредственно в Харькове? Есть много жалоб предпринимателей на налоги, проверки и другие проблемы.

Андрей: Не скажу, что сейчас в Харькове вести бизнес легко, но и не настолько сложно, как до войны. Поддержка чувствуется. Если бы еще без обстрелов...

До войны я никогда и не думал о грантах, например. А оказывается их получить вполне реально. Очень много программ новых появилось для поддержки именно малого и среднего бизнеса в городе. Но мало кто об этом всем знает. Знакомые говорили, что можно даже получить льготный кредит под 1 процент годовых. Я кредиты еще не брал, но до войны таких ставок точно не было.

Офелия: Мы будем работать при любых условиях. Но было бы правильно, если бы прифронтовым регионам сделали не только грантовую помощь, но и какие-то льготные условия по налогам. Потому что если сравнить Харьков и, например, Запад страны, то условия будут совсем другие. Нам нужно тратить средства на дополнительные меры безопасности, на генераторы.

Одни только тревоги чего стоят. Потому что на время тревоги нужно останавливать производство или продажи и всех выводить. А у нас в день бывает тревог по шесть часов. Если все это время не работать, то это представьте какие убытки? А зарплату платить надо и налоги требуют вовремя. Сложненькая такая ситуация получается у местного бизнеса. Но хорошо, что бизнесу на встречу все же идут.

Есть много грантов и другой поддержки. И не только от государства, но и от доноров иностранных. Часто некоторые кричат, что "в Харькове не дают гранты". Это не так. Но к ним нужно лучше готовиться и предлагать реальный бизнес-план. И нужно искать именно ту программу, которая подходит под вашу бизнес-модель. А программ множество.

Какой именно грант вы получили? На что вы делали акцент, чтобы уговорить комиссию предоставить вам деньги?

Офелия: В феврале прошлого года мы подали заявку на программу "еРобота", показали свой бизнес-план и получили средства. Чтобы грант получить, человек должен четко понимать, на что ему эти средства. Четко это все прописывать в бизнес-модели. И всегда исходить из реальных потребностей своей аудитории. Потому что иногда как почитаешь бизнес-планы, то просто в шоке будешь.

Деньги просят иногда на, условно, аппарат для чесания левой пятки. Ну кто даст грант на то, что не является реалистичным? Но если подойти с умом к составлению заявки, то деньги дадут. Это я говорю по собственному опыту. А если не дадут здесь, то можно попробовать другую программу.

Андрей: Чтобы получить поддержку, а потом чтобы бизнес был успешным, нужно работать исключительно с тем, в чем вы разбираетесь. Мы долго изучали, например, пищевую отрасль. Сначала сделали свой продукт для себя, потом дали его попробовать друзьям, и только потом начали искать грант и оформлять бизнес.

Когда Офелия писала наш бизнес-план под грант, то мы абсолютно четко понимали, что нам нужно, в каких количествах, и сколько это будет стоить. Добавлю, что это был наш первый грант. Мы никогда на них не подавались и думали, что это трудно и никто нам денег не даст.

Офелия: Они высоко оценили то, что мы уже не новички в бизнесе. Также комиссии понравилось, что у нас есть реалистичные цели на три года вперед. То есть, что мы будем работать с пониманием того, куда направляемся. Каждый бизнес должен "закрывать" конкретную "боль" клиента. Каждый! И мы на этом делали акцент.

Нет ли у вас проблем с сырьем или с закупкой оборудования? Не только из-за войны - многие жалуются, что их оборудование, например, "застряло" на польской границе...

Андрей: Проблем не было, потому что мы успели закупить его еще до блокады границы. А в целом это проблема. Многие знакомые предприниматели от этого пострадали.

Офелия: А сырье у нас только украинское. Более того - только харьковское, из нашей области. Мы специально поддерживаем своих. Мы это и в гранте писали - что, поддерживая нас, они поддерживают еще и других харьковских предпринимателей. В настоящее время у нас два поставщика, которые тоже получают свой заработок, создают рабочие места.

А есть что-то, что мешает вашему небольшому бизнесу развиваться?

Офелия: Конечно, есть. Если со свининой и курятиной все хорошо, то с говядиной в Харькове и Украине в целом очень большие проблемы. Есть опасения, что украинская говядина вообще может исчезнуть как таковая. Останется только что-то в крайне малых объемах, где-то у бабушек на рынках.

Россияне уничтожили в Харьковской области много ферм, убили множество коров. В начале войны они разбомбили "Агромол". А это крупное предприятие. Целые стада уничтожены. После обстрелов на поле были разбросаны части тел животных... Это было ужасно! Конечно, это повлияло на отрасль.

Поэтому есть определенный дефицит этого мяса. По крайней мере на Востоке. Из-за этого оно самое дорогое. Например, свинина в малом опте стоит в среднем где-то 150 гривень за килограмм, а говядина у частных продавцов будет уже больше 200 гривень. А вот с курятиной вообще никаких проблем нет.

В соцсетях часто можно увидеть опасения, что в Украине, или конкретно в Харькове, будет голод. Что вы на это можете ответить?

Андрей: Идет война, и может произойти что угодно. Поэтому лучше иметь запас продуктов. Но прямо сейчас ни о каком голоде в Харькове речи не идет. Сейчас все нормально.

Офелия: Россияне уже наносили удары по фермам и пищевым производствам. Могут это вновь повторить. Поэтому прогнозировать что-то сложно. Но по состоянию на сегодня в Харькове все есть. Полный ассортимент продуктов, как и в других регионах. Фермеры и пищевые предприятия уже адаптировались к новым условиям.

Мы же харьковчане. Мы ко всему приспособимся, всему научимся. Блекауты и другие преграды это уже такое - новая реальность, к которой все привыкли. А вот относительно более возможных ударов россиян именно по отрасли продовольствия никто пока не может прогнозировать.

Если посмотреть новости или заявления политиков, то создается впечатление, что в Харькове уже вообще какая-то выжженная пустыня, а вы говорите "да все нормально"...

Офелия: Мы все привыкли. Упомянутый "Агромол", например, тоже возобновил работу. И все мы так - несмотря на потери, работаем дальше.

В завершение, можете ли вы что-то пожелать или посоветовать другим предпринимателям, которые в этих условиях тоже хотят открыть бизнес в Харькове?

Андрей: Если не бояться, то смысл работать здесь есть. Смелый человек не тот, который ничего не боится, а тот, который боится, но все равно делает. И получает себе хороший результат.

Офелия: Мы еще в 2022 году и не думали, что во время войны начнем новый бизнес. И что нам еще и денег под это дадут. Мы оценили все "за" и "против", пошли на этот риск и верим в лучшее.

Совет начинающим дам такой - будьте внимательны и присматривайтесь ко всему, что есть вокруг вас. Не бойтесь искать что-то новое и рисковать в бизнесе, но продумывайте каждый шаг наперед, четко осознавайте, что вам нужно и адаптируйтесь к обстоятельствам. В Харькове есть не только угрозы. Новые условия дают смелым и новые возможности. А возможностей здесь много.

Андрей Попов