В столице запланирован ряд мероприятий в связи с Днем Государственного флага и Дня Независимости.

Движение транспорта по центральным улицам Киева 23 августа ограничат в связи с мероприятиями по случаю Дня Государственного флага. Свои маршруты сменит общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С 6:00 23 августа и до завершения запланированных мероприятий перекроют следующие улицы:

Шелковичная на участке от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского;

Владимирская на участке от перекрестка улицы Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко;

Рыльский переулок на участке от перекрестка улицы Стрелецкой до улицы Владимирской;

Ярославов Вал на участке от улицы Ивана Франко до улицы Владимирской;

Малая Житомирская на участке от Владимирского проезда до Михайловского переулка, кроме общественного транспорта;

Лысенко на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Ярославов Вал;

Богдана Хмельницкого на участке от улицы Терещенковской к улице Леонтовича;

Михаила Грушевского на участке от перекрестка улицы Садовой до Крепостного переулка;

Липская на участке от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

Читайте такжеНа День Независимости в Украину нагрянут дожди и резкое похолодание (карта)Кроме того, до окончания запланированных мероприятий 24 августа перекроют Петровскую аллею и Парковую дорогу на участке от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

При этом 23 августа временно запретят движение на улицах Грушевского и Владимирской, из-за чего свои маршруты сменят автобусы № 24, 62 и троллейбусы № 6, 16, 18.

Также в День Государственного флага закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота" со стороны улицы Владимирской.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве 22-24 августа в связи с перекрытием движения транспорта по случаю празднования Дня Государственного флага и 28-ой годовщины Независимости Украины в работу пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

Автор: Анастасия Горбачева