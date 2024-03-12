Общая продолжительность этих тревог превышает 1165 часов.

С начала полномасштабного вторжения в Киеве, где создана образцово-показательная эшелонированная система противовоздушной обороны, прозвучало ровно 1000 воздушных тревог. Общая продолжительность этих тревог – 1165 часов и 26 минут. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Это более 48 дней непрерывных тревог... Более полутора месяцев жизни в укрытиях", – заявили столичные власти.

За эти два года система оповещения, которая была установлена еще во времена Холодной войны, уже почти полностью изменилась.

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В сюжете ТСН отмечается, что об угрозах оповещают не только уличные сирены, но и мобильные приложения и телеграмм-каналы. А сами громкоговорители вскоре должны заменить современные цифровые системы оповещения. Их в Киеве уже почти 80, а всего должно быть почти шесть с половиной сотен. И только после этого старые советские уберут полностью.

"Цифровая система предоставляет нам возможность менять этот звук, предоставлять текстовые сообщения о том, что случилось. Будет предоставлять нам возможность зонально проводить оповещение, например, одного района, если есть угроза", – пояснил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Приложение оповещения о воздушной тревоге

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2022 года в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе. Впоследствии приложение начало предупреждать о химической и радиационной опасности.

Так, пользователи получали уведомления о начале и завершении 5 типов тревог: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая угроза, радиационная опасность.

Информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

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