Приложение "Воздушная тревога" уже скачали 11 миллионов раз.

Приложение "Воздушная тревога", разработанное Ajax Systems совместно с IT-компанией Stfalcon и при поддержке Минцифры, будет предупреждать о химической и радиационной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

Отмечается, что благодаря ему пользователи получают оповещение о начале и завершении 5 типов тревог: воздушная тревога, артиллерийский обстрел, уличные бои, химическая угроза, радиационная опасность.

"Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также отправляет текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы", - говорится в сообщении.

Информацию обо всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Обновление уже доступно для пользователей: iOS, Android и Huawei.

Приложение скачали 11 миллионов раз.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска без объявления войны ворвались на украинскую территорию. 1 марта в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе.

Противники уже запустили по нашей территории более 3 тысяч ракет. Кремль не раз намекал на то, что может применить ядерное оружие. Украинцев также предупреждали, что противники способны использовать химоружие.

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