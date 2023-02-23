По мнению президента, Россия пока не готова к нападению на Украину с территории Беларуси, но Украина будет бороться, если это все же произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин все еще хочет оккупировать Киев. Однако такие идеи оккупантов касаются всей страны.

"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины: чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И поэтому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев – вы не можете оккупировать Украину. Поэтому это очень важно. Поэтому, конечно, я думаю, что он имеет такие мнения, но я считаю, что мы – сильные", – заявил Зеленский в интервью BBC, отвечая на вопрос о том, находится ли Киев до сих пор под угрозой.

По мнению президента, Россия пока не готова к нападению на Украину с территории Беларуси.

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"И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну – Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси", – считает Зеленский.

Он также выразил надежду, что Беларусь не присоединится к Путину и не пойдет на эти шаги. Однако глава государства подчеркнул, что если Беларусь все же присоединится, то Украина будет бороться.

"Мы будем бороться. Мы будем сражаться, мы выдержим", – подчеркнул он.

Война в Украине: есть ли угроза повторного наступления на Киев

20 февраля в Государственной пограничной службе Украины оценили возможность наступления на Киев с севера со стороны Беларуси. Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что вдоль украинско-белорусской границы есть войска РФ, однако ситуация там контролируется.

В то же время командующий Объединенных сил Сергей Наев отметил, что ВСУ имеют достаточно сил, чтобы вести стабилизационные действия, если армия РФ снова пойдет в атаку на Киев. Он также добавил, что у оккупантов на северном направлении нет ресурсов для проведения наступления.

Кроме того, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что на сегодняшний день не видно непосредственных угроз для Киева.

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