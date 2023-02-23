Президент в очередной раз подчеркнул, что завершение войны возможно только после возвращения к границам Украины в 1991 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что компромисс с президентом России Владимиром Путиным невозможен. Глава государства также подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности.

"Украина хочет гарантий безопасности. Все мы хотим, мы объединены. Поэтому любые территориальные компромиссы будут только ослаблять нашу страну. Почему? Вопрос же не в слове "компромисс" – чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно происходят. Вопрос – с кем? Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры", – подчеркнул он в интервью BBC.

Президент объяснил, что это невозможно, потому что "с Путиным можно о чем-то договориться, а на следующий день он введет войска".

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"Ты думаешь: как же так могло случиться, мы жили веками – а он пытает твоих людей? То есть нельзя иметь какие-либо договоренности с теми, кто их не готов соблюдать. И поэтому это вопрос выживания нашего государства", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что хотел бы, чтобы Украина вернула все свои территории, а завершение войны возможно только после возвращения к границам Украины в 1991 году.

"Я знаю, что это сложная миссия. Но для нашего государства это хорошо. Более того, я вам скажу честно, я считаю, что для выживания России это также важно – отдать все (оккупированные – УНИАН) территории. Потому что, если они не отдают какую-то часть наших территорий, это делает невозможным для последующих поколений любое сосуществование. Если наши партнеры позволят им об этом думать и находить эти варианты – это ни к чему хорошему не приведет – ни в Украине, ни в России, ни в Европе", – считает глава государства.

По его мнению, это приведет к тому, что все будут считать, что все же можно захватывать территории других государств.

"Все же, если ты государство с сильным войском или с большим количеством людей, если у тебя есть ядерное оружие – в принципе, если очень упорно и долго воевать, то можно будет потом выйти на какое-то понимание и забрать какую-то часть территории. Я просто считаю, что это большой-большой риск. Вот мое отношение к оккупированным территориям. Если мы не деоккупируем территории – или если наши партнеры позволят России найти какие-то компромиссы по Донбассу, Крыму или югу наших территорий, не деоккупировать их – то это будет бомба посреди нашей страны и бомба посреди Европы", – считает Зеленский.

Как и когда закончится война

Военный эксперт Александр Коваленко не верит, что война в Украине закончится в 2023 году. По его мнению, она продлится еще и в 2024-м, когда будет заключительная фаза войны: это освобождение временно оккупированного полуострова Крым, а также Луганщины и Донетчины.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что помощь для Украины не будет прекращаться, пока не завершится война, начатая Россией. По его словам, если Путин выиграет это, это не остановится в Украине.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина в войне с Россией получит гарантированную защиту на будущие поколения.

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