Поддержка в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах продолжится, уверяют европейские лидеры.

Лидеры 27 стран ЕС выступили с совместным заявлением накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

ЕС не успокоится, пока Украина не победит и не будет восстановлена после войны, подчеркивают они в заявлении.

Лидеры стран блока подчеркнули, что Украина является "частью европейской семьи", и украинский народ продемонстрировал "решимость в защите демократии и свободы, стойкость перед лицом трудностей и достоинство, когда столкнулся с преступлениями России".

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"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, в том числе посредством быстрых скоординированных закупок у европейской промышленности. Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего мы будем стремиться использовать замороженные и обездвиженные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Мы и дальше будем усиливать коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну", – заявляют европейские лидеры.

Страны ЕС будут солидарны с Украиной и украинским народом "сколько потребуется", убеждают лидеры стран блока.

"Мы поддерживаем мирную формулу президента Зеленского. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы Украина восторжествовала, уважение международного права, восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановление Украины и восстановление справедливости", – подчеркнули лидеры.

Напомним, днем ранее в Варшаве встретились лидеры "Бухарестской десятки" – девяти стран НАТО из Центральной и Восточной Европы. Они также выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что будут продолжать поддерживать усилия Украины по освобождению своей территории от российских захватчиков столько, сколько потребуется.

Президент США Джо Байден, посетивший на этой неделе Варшаву и Киев, в своем историческом выступлении заявил, что США никогда не устанут помогать Украине и Украина "никогда не станет победой для России".

Санкции ЕС против РФ

За последний год ЕС принял 9 пакетов санкций против России, начавшей полномасштабную захватническую войну против Украины. Они коснулись около 1,5 тысячи россиян и секторов российской экономики.

Блок готовится к принятию 10 пакета санкций. Ожидалось, что он будет приурочен к первой годовщине полномасштабной войны. В четверг, 23 февраля, блок не смог согласовать, обсуждения продолжатся 24 февраля.

Председатель Евросовета Шарль Мишел утверждал, что блок уже принял все важные санкции против РФ и ограничен в своих действиях.

Тем временем дети и родственники российской элиты до сих пор не под санкциями, даже члены семьи президента России Владимира Путина по-прежнему могут свободно путешествовать и инвестировать в страны ЕС.

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