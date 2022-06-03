В специализированной школе №66 города Мариуполь выпуск-2022 стал бы юбилейным – 30-м. Но сейчас на месте учебного заведения руина – российские оккупанты полностью разбили школу.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину праздник последнего звонка в украинских школах перешел в онлайн-формат, одноклассников и учителей события разбросали по миру.

В специализированной школе №66 города Мариуполь выпуск-2022 стал бы юбилейным – тридцатым. Но сейчас на месте учебного заведения руина - захватчики полностью разбили школу, которая была открыта после капитального ремонта в 2018 году. Также от обломков вражеского снаряда погиб один из одиннадцатиклассников – Денис Савченко.

На память об 11 годам обучения выпускники вместе с учителями, руководством школы и Мариупольским телевидение создали памятное трогательное видео. В нем они обещают, что обязательно вернутся в любимый Мариуполь.

К прямому эфиру "Сніданка з 1+1" присоединилась директор школы №66 Наталья Ровицкая и нынешние выпускницы – Елена Гордуз и Ольга Климова. Наталья была тронута, говоря о том, что нынешний последний звонок стал военным.

"Вот сегодня, находясь в Варшаве, я встречаю это утро – утро последнего звонка. Поздравляю всех", - проговорила директор.

Сейчас руководство школы пытается поддерживать связь с семьями своих учеников, которые находятся в разных точках мира. Однако, к сожалению, некоторые дети находятся в оккупированном Мариуполе. Сами одноклассники также стараются быть сплоченными и не терять связь, коллектив виделся в последнее 23 февраля.

"Это очень трудно, но с теми, кто остался в Мариуполе, мы поддерживаем связь через СМС-сообщения, потому что так больше вероятность, что они дойдут, а они, в свою очередь, смогут нам ответить. Но отвечают они не очень часто. Мы рады, что с ними все хорошо, насколько это возможно", - поделились школьницы.

Обычно одиннадцатиклассники заранее планируют свое будущее: готовятся к ВНО, думают, в какой вуз поступать. Воспитанники специализированной школы №66 признаются: несмотря на войну, планируют стать студентами украинских вузов. Девушки хотят учиться на экономическом факультете, а также изучать международные отношения, чтобы потом работать на благо Украины.

Директор Наталья Ровицкая обратилась к мариупольским выпускникам и сказала речь, которая должна прозвучать на последнем звонке в родном Мариуполе.

"Вы - дети Вселенной! Идите своим путем, будьте собой, говорите правду. Относитесь к другим людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Ваши увлечения имеют большое значение. Превратите свое хобби в профессию. И тогда каждый день Вы будете заниматься делом, которое вы любите. Мира всем и возвращения домой", - сказала директор.

Как сообщал министр образования Сергей Шкарлет, по состоянию на начало мая школы в 14 областях Украины работали дистанционно, в 4 областях - частично дистанционно и очно, еще в 7 областях - частично дистанционно или обучение приостановлено. 88 тысяч детей-переселенцев присоединились к обучению в других областях. 102 образовательных учреждения полностью уничтожены из-за войны.

Последний звонок в школах Украины должен прозвучать 27 мая 2022 года. Однако дату окончания учебного года каждое заведение устанавливает самостоятельно. Школам рекомендовано закончить семестр до 1 июня, но из-за войны сроки могут меняться. В некоторых школах из-за большого перерыва в занятиях обучение может длиться летом, чтобы покрыть всю программу.

Вместе с тем, напомним, в этом году украинские школьники вместо уже привычного ВНО будут сдавать его упрощенный аналог, так называемый Национальный мультипредметный тест (НМТ). Он пройдет в компьютерном формате и будет состоять из трех блоков: украинского языка, математики и истории Украины. Организаторы тестирования рассказали, каким будет содержание задач блока НМТ.

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