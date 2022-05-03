Последний звонок 2022 может переноситься из-за большого перерыва в обучении.

Конец учебного года - это всегда сложный период для школ. Но в этом году последний звонок пройдет в условиях войны. УНИАН расскажет, когда закончится нынешний учебный год, и как выпускникам будут выставлять оценки в этом году.

Ранее УНИАН рассказывал, какой будет вступительная кампания 2022 во время войны.

Как работают школы во время войны

Как сообщает министр образования Сергей Шкарлет, в начале мае школы в 14 областях Украины учатся дистанционно, в 4 областях - частично дистанционно и очно, ещё в 7 областях - частично дистанционно или обучение приостановлено. 88 тысяч детей-переселенцев присоединились к обучению в других областях. 102 образовательных заведения полностью уничтожены из-за войны.

Когда закончится учебный год

Последний звонок в школах Украины должен прозвучать 27 мая 2022 года. Однако дату окончания учебного года каждое заведение устанавливает самостоятельно. Школам рекомендовано закончить семестр до 1 июня, но из-за войны сроки могут меняться. В некоторых школах из-за большого перерыва в занятиях обучение может продолжаться летом, чтобы покрыть всю программу.

Мероприятия по случаю последнего звонка могут быть проведены там, где это безопасно.

Учебный год 2022: как будут выставлять оценки и выдавать аттестаты

Как сообщается на сайте zn.ua, оценивание будет проходить по обычной процедуре в тех школах, где уцелели документы. Если часть документов пропала, то оценки будут выставлять по результатам последнего семестра, о котором есть сведения. Если все документы утрачены или уничтожена вся школа, ученикам выставят оценки по результатам письменной контрольной.

Если ребенок некоторое время учился за границей или в другой школе, в аттестате будут учтены все оценки, полученные им в учебном заведении.

Если ребенок не имел возможности учиться или больше половины уроков проводились в дистанционном формате, то учителя будут оценивать предмет не в баллах, а словами "зачтено/не зачтено".

Выдавать аттестаты будут примерно во второй половине июня. Если документ об образовании потерян, можно обратиться в школу с просьбой выдать дубликат. Дети из оккупированных территорий по возможности могут присоединиться к любой онлайн-школе и получить аттестат там.

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