Также предполагается создать современный мемориальный комплекс, который будет рассказывать историю разрушенного моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Ирпень и Бучу с Киевом.

Для жителей пострадавших городов от российской агрессии будут возводить специальные модульные городки на время восстановления разрушенного жилья

Как сообщает Офис президента, глава государства провел совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, которая была разрушена или пострадала в результате войны с Россией.

Президент Владимир Зеленский заслушал предложения по решению проблем со строительством временного жилья в населенных пунктах, пострадавших от войны, в частности на примере Киевской области. Для этого запланировано возводить специальные модульные городки.

Так, предполагается, что это будет качественное, комфортное жилье, в котором длительное время смогут жить жители пострадавших городов, пока будет продолжаться восстановление их жилищ или строительство нового жилья.

Как отметил Зеленский, любые проекты по восстановлению или развитию жилой инфраструктуры должны быть направлены на то, чтобы украинцы возвращались домой. Также они обязательно должны предусматривать возможности для решения вопроса обеспечения постоянным жильем украинских военных, которые героически защищают нашу страну.

Кроме того, президента ознакомили с проектом современного мемориального комплекса, который будет рассказывать историю уже известного на весь мир разрушенного моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Ирпень и Бучу с Киевом. По замыслу авторов проекта, посетители этого объекта смогут окунуться в атмосферу, которая царила во время эвакуации в этом месте.

"Важно, что мы сохраним это место. А люди смогут почувствовать все, что здесь происходило. Это будет памятником нашему пути к победе", – отметил глава государства.

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, руководство депутатской фракции "Слуга Народа", известные украинские архитекторы.

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