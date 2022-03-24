Президент добавил, что это война за независимость, и мы обязаны победить.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что каждый разрушенный российскими оккупантами город Украина отстроит, а оккупанты за каждое преступление будут привлечены к ответственности.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Уже месяц прошел. Мы выдержали в шесть раз дольше, чем планировал враг, чем русское командование докладывало российскому президенту. Они были уверены, что Украина - это не государство. Они были уверены, что мы - это не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их государственное самоубийство. А мы лишь защищаем свою жизнь, свою свободу, наше собственное государство, наших детей, а значит - наше будущее", - сказал Зеленский.

Он добавил, что это война за независимость, и мы обязаны победить.

"Каждый город, который героически оказывает сопротивление, мы отстроим. За каждое преступление мы привлечем оккупантов к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине после нашей победы, которая наступит тем скорее, чем больше мы будем все в единстве", - отметил глава государства.

Зеленский призвал украинцев всеми своими действиями приближать победу свободы и побудить Россию искать мир.

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