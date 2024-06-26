Сколько украинцев верят в победу Украины в войне против России: данные опроса

За полгода стало больше тех, кто верит, что победа наступит до 2025-го: доля таких выросла с 20% до 24%.

В победу Украины в войне против России верят сейчас более 80% наших граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года.

В частности, отвечая на вопрос "Верите ли Вы в победу Украины в войне против России?" ответили "да" 53% респондентов и еще 26,9% сказали "скорее да".

Ответ "скорее нет" дали 7,2% опрошенных и "нет" - 5%. Трудно было определиться с ответом 7,8% респондентов.

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Относительно сроков наступления победы, то как отмечают социологи, оценки тех респондентов, которые в нее верят, мало изменились по сравнению с мартом и январем 2024 г., когда проводились аналогичные опросы. Только по сравнению с январем 2024 г. несколько больше стало тех, кто верит, что победа наступит до конца этого года (доля таких выросла с 20% до 24%).

Еще 38% считают, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни". Еще более 17% затруднились ответить на вопрос.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (42%) тех, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 17,5% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 14% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 8% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 8% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

Как проводился опрос

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Изучено мнение 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война в Украине - мнение мольфара

В частности мольфар Макс Гордеев говорит, что на фронте в Украине ближайшие два месяца произойдут значительные изменения. По его словам, карты Таро "Колесо Фортуны" и "Император" указывают на внезапные изменения и стратегическое лидерство. Вижу, что украинская армия будет усиливать свои позиции и проводить активные контратаки, что приведет к заметным успехам на определенных направлениях.

Он отметил, что август принесет новые вызовы и возможности, украинские войска смогут отражать атаки и даже продвигаться вперед на некоторых направлениях.

Кроме того, он видит внутренние проблемы в России, которые могут повлиять на ее способность продолжать военные действия.

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