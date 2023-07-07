На обнародованных кадрах видно пустые улицы и пляжи.

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области после российской оккупации фактически умер. На улицах, как и на пляжах, никого нет.

В сети обнародовали кадры, снятые на азовском курорте. На кадрах видны лишь пустые пляжи. На улицах также почти никого нет, люди выходят из своих домов только в случае необходимости.

Стоит отметить, что до прихода "русского мира" жители Кирилловки начинали пляжный сезон в мае. Туристы со всей Украины съезжались на курорт на Азове, на пляжах и туристических базах не было места. Сейчас же поселок похож на город-призрак, даже медузы сбежали.

Россияне "освободили от всего" местных жителей, в том числе от заработка и жизни. Оккупанты взамен развесили пропагандистские билборды с абсурдными лозунгами "С Россией навсегда".

Оккупация Запорожской области - последние новости

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с 2022 года. Украинские военные активизировали наступательные операции на Запорожском направлении.

При этом аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны развивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье.

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