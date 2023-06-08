В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили на допросы. Часть из них после допросов домой не вернулась

Влияние российских оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины стремительно снижается из-за неспособности поддерживать приемлемый уровень жизнеобеспечения местного населения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "В ряде временно оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей местные жители демонстративно пренебрегают распоряжениями оккупационных администраций, выражают недоверие к российской пропаганде", - отметила она.

Маляр добавила, что среди граждан все больше распространяется правда о ситуации на фронте и пагубности последствий российской оккупации, растет количество проукраински настроенного населения.

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Для противодействия указанным тенденциям командование российских оккупационных войск прибегает к проведению жестких массовых карательных акций.

Маляр привела пример, что на прошлой неделе село Кирилловка временно оккупированной территории Запорожской области несколько дней было окружено российскими войсками, которые проводили тотальную фильтрацию населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и жилищ граждан.

"Особенно тщательной проверке подлежали граждане, в отношении которых представителями ФСБ РФ была собрана информация (доносы) по поддержанию проукраинских позиций. В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна", - пояснила ситуацию Маляр.

Фильтрация оккупантов

Российские оккупанты постоянно проводят фильтрационные мероприятия - это их рутинная практика. Ее они применяют на всех захваченных территориях Украины. Примечательно, что сильные фильтрационные меры россияне провдят в Мелитополе на фоне боязни местного движения сопротивления.

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