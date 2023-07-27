С начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла более пяти миллионов человек трудоспособного возраста. То есть, до трети всей рабочей силы страны. Большинство из них – это женщины, которые вместе с детьми уехали в Европу и другие безопасные уголки планеты. Их возвращение домой является вопросом не только восстановления справедливости, но и острой экономической необходимости.

Эксперты Центра экономического восстановления и EasyBusiness недавно на сухом языке цифр объяснили, чем грозит Украине невозврат мигрантов. Один из главных рисков – потеря до 113 миллиардов долларов валового внутреннего продукта в течение десяти лет, а среди прочих – недополучение бюджетом около 45 миллиардов долларов налоговых поступлений.

Государству нужно уже сегодня искать ответ на ключевой вопрос: какой будет Украина после Победы.

По подсчетам аналитиков, для роста отечественной экономики на уровне 7% в год к 2032 году Украине нужно привлечь от 3,1 до 4,5 миллионов человек к своей рабочей силе.

Пока не известно, когда закончится война и каким будет формат дальнейшего сосуществования со помешанным соседом, но государству нужно уже сегодня искать ответ на ключевой вопрос: какой будет Украина после Победы. И как нам возвращать наших людей.

Это должны быть не просто общие фразы. Ведь иногда складывается впечатление, что на самом деле стратегическим планом украинской власти по дальнейшему развитию отечественной экономики является интерпретация известного анекдота: "хоть тушкой, хоть чучелом", но стать членом Европейского союза – а дальше "почтенные партнеры" зальют нас сотнями миллиардов долларов инвестиций и решат все проблемы.

Реальность гораздо прозаичнее. Сегодня, когда Украина после выхода РФ из "зернового соглашения" осталась без возможности вывозить свое зерно через одесские порты, ближайшие соседи из европейской семьи не хотят снимать с сентября запрет на импорт нашей аграрной продукции. Стоит ли говорить, что в мирные времена конкуренция будет еще жестче. Конечно, авансом Украину могут сделать членом ЕС, однако о каком-то равноправии в роли слабого партнера вряд ли стоит говорить.

Более того, риск дальнейшего отъезда украинцев в другие страны Евросоюза лишь увеличится. Действительно, если ты будешь иметь такие же права на работу в Германии, Дании, Швеции, Нидерландах, как все европейцы, - что тебя заставит оставаться в Украине? Точно не в разы меньшая зарплата.

Построить настоящую устойчивую демократию без коррупции и стать полноправным членом ЕС – это гораздо более сложный, долгий, но в перспективе более эффективный вариант вернуть своих людей и привлечь других. Хотя и он вряд ли сможет сам по себе стать мотором, благодаря которому Украина догонит за несколько десятков лет развитые страны континента.

Важным для потенциальных инвесторов и украинских беженцев, надеющихся вернуться домой, будет оставаться фактор безопасности. То есть нужно становиться не просто экономически развитым, но и физически сильным государством с мощной армией и собственным оборонно-промышленным комплексом. Этаким европейским Израилем.

Но и этого недостаточно, ведь не все граждане будут готовы жить в состоянии постоянной готовности к войне…

Украина должна стать таким государством, куда люди будут возвращаться за чем-то большим, чем просто безопасность, высокие зарплаты и перспективы безоблачного будущего. Это нечто – ответственная свобода и максимально ограниченная роль государства, которое должно быть только арбитром и сосредоточиться на защите основных прав – на собственность, на безопасную жизнь. Именно таким путем в свое время, после Второй мировой войны, пошла Федеративная Республика Германия (Западная Германия).

Самой главной в этом плане является проведение полноценной судебной реформы. Благодаря этому гражданин будет доверять государству, потому что будет иметь возможность отстоять справедливость законным путем.

При грамотной налоговой политике, когда каждый украинец будет платить обоснованный процент от заработанных собственным трудом денег, мы получим справедливую среду, которая будет привлекать свободных инициативных людей, которые будут прилагать все усилия, чтобы разбогатеть именно в Украине. Например, в США чем большую зарплату получает сотрудник, тем меньший процент налога он платит – на первый взгляд, звучит странно, но с экономической точки зрения довольно разумно, ведь это стимулирует бизнесменов работать "в белую", не выводя заработанные капиталы из поля зрения государства. В конце концов, бюджет получает даже больше налоговых поступлений (потому что нет смысла трудоустраиваться "как ФЛП" или получать зарплату на оффшорную банковскую карту). А накопленные бюджетом средства тратятся на реальные нужды общества, а не растаскиваются по карманам чиновников.

Достижение экономической справедливости и улучшение качества жизни будет привлекать как украинцев, так и граждан других государств приезжать в нашу страну, а с ними будут поступать инвестиции и создаваться новые рабочие места с европейскими зарплатами.

Звучит как утопия, правда ведь? Да, однако более чем 200 лет назад в колониях, завоевавших независимость в войне с Британией, все же решили попробовать реализовать эту концепцию на практике. А сегодня Соединенные Штаты являются мировым экономическим и военным лидером. И несмотря на все внутренние проблемы, Америка до сих пор остается магнитом для самых креативных людей планеты, которые пытаются всеми правдами и неправдами попасть туда.

Понятно, что не стоит на 100 процентов подражать американскому опыту и строить США-2.0. Ведь зачем гражданам приезжать в копию Америки, которая только строится, когда уже есть единственный и неповторимый оригинал? К тому же, фундаментом Америки является протестантская аскетическая этика, от которой состоятельные американцы отчасти и сами бегут в более раскованную Старую Европу.

Одной из основных функций государства, которое мы строим, должно стать просвещение собственного населения.

Поэтому это может быть гибридная модель, где за основу будет взят американский опыт построения верховенства права и экономической справедливости в государстве, на который будут наслаиваться либеральные ценности – как легализация проституции и легких наркотиков (обратим внимание, например, на Нидерланды или более близкую нам Чехию).

Однако эти вопросы должны решать граждане, которые платят налоги и четко осознают последствия принимаемых решений. Итак, одной из основных функций государства, которое мы строим, должно стать просвещение собственного населения и лечение хронической болезни украинского общества – патерналистского менталитета (при котором граждане инфантильно считают, что за них все проблемы должна решать власть/некий мессия, что и создает почву для пышного цвета популизма).

Украине нужны не просто миллионы новых рабочих рук, а граждане, которые будут готовы и в следующий раз, в случае необходимости, достойно встретить российскую орду. А жить с осознанием неизбежного повторения 24 февраля могут только действительно свободные люди, которые безгранично любят свою Родину.

Правительству же, в свою очередь, надо не играть в популизм, а помогать лишь тем, кто в силу обстоятельств не может обеспечить себе достойное проживание. То есть сиротам, людям с инвалидностью и другим незащищенным слоям населения. Тех лиц, которые незаконно получают государственные субсидии (в частности, путем махинаций с неофициальным трудоустройством или "уменьшением" фактической жилой площади), надо определять и отстранять от "бюджетной сиськи". Кроме того, надо максимально сократить государственный аппарат, а некоторые услуги максимально делегировать местным органам власти.

Мэры и местные депутаты должны выделять средства на действительно нужные громадам вещи, а не "пилить" их на непонятных тендерах.

Логично, еще одним важным направлением должно стать развитие сильного местного самоуправления, которое сможет самостоятельно себя профинансировать, а не ждать субсидий или субвенций из государственного бюджета. Тогда не будет непонятных указаний из центра сдерживать экономически обоснованный рост тарифов. А сами мэры и местные депутаты должны выделять средства на действительно нужные громадам вещи, а не "пилить" их на непонятных тендерах, покупая овощерезки и барабаны для укрытий. Иначе их просто не выберут на следующих выборах.

Более того, каждая область, по аналогии с Американскими штатами, будет конкурировать за людей, создавая им наиболее выгодные условия для самореализации. Лучше, чтобы в Украине была внутренняя миграция, чем выезд за границу, правда?

...На столичном Доме профсоюзов висит довольно красноречивый баннер с надписью "Freedom is our religion". И если украинцы действительно хотят выйти из этого противостояния более сильными и мудрыми, то именно свобода должна стать основой для возрождения нашей страны.

Дмитрий Шварц