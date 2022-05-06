В Киеве школьники учатся дистанционно и ситуация не изменится до конца учебного года.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Решение о возобновлении обучения в дистанционном режиме было принято как для продолжения образовательного процесса, так и для того, чтобы занять детей", – рассказал Поворозник.
Он добавил, что по решению Министерства образования и науки Украины проведение государственной итоговой аттестации в этом году отменено.
Также, по словам Поворозника, для максимального обеспечения непрерывного учебного процесса в Киеве 815 укрытий подключены к WI-FI.
Ранее УНИАН писал о том, как закончится учебный год 2022 в условиях войны.