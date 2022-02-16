Для учащихся средних и старших классов предусмотрены укрытия, которые есть недалеко от школ.

В Киеве школьные укрытия в первую очередь будут использоваться для детей младшей школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский на брифинге о мерах, которые предпринимают городские власти в связи с возможной последующей агрессией России.

"Все учебные заведения, школы в этом случае, знают, как действовать во внештатных ситуациях. Каждый директор школы и каждый учитель несет персональную ответственность за здоровье и безопасность детей...Каждый директор знает, как должен себя вести и кто куда должен идти, как должны вести себя с детьми в той или иной ситуации. Школ 425 в городе, только коммунальных, я не говорю про частные, и каждый директор проинструктирован со специалистами службы по чрезвычайным ситуациям, как ему действовать", - подчеркнул Мондрыивский.

Он отметил, что предусмотрены различные места укрытий для школьников, в том числе учитывая возрастные группы детей. "Первично обращаем внимание на безопасность самых младших - маленьких деток. В каждой школе, независимо от того, большое там укрытие или маленькое, для маленьких деток обеспечены укрытия, которые есть в школах разных типов строительства. Для средней и старшей школы предусмотрены укрытия, которые есть неподалеку от школ", - сказал Мондрыивский.

По его словам, все эти укрытия проверены, их адреса есть на соответствующей карте на сайте городской администрации.

"Хочу обратиться к родителям. С детьми конечно нужно говорить, мы должны дать детям ощущение безопасности. Объясняйте. Успокаивайте. Все остальное - это вопросы специалистов, вопросы военных и тех служб, которые несут ответственность", - подчеркнул чиновник.

Он призвал учителей, чтобы не давали повод для паники родителям.

"Потому что есть случаи, когда некоторые руководители классов рекомендуют родителям собирать какие-то тревожные рюкзачки для детей, носить их в школу. Я просил бы не делать тех шагов, которые не предусмотрены инструкциями и которые могут создавать беспокойство или панику среди родителей", - подчеркнул Мондрыивский.

По его словам, тренировки по действиям в ЧС в школах проходят не одновременно во всех, а постепенно.

"Обучение, тренировки проходят. В каких-то они проходили на позапрошлой неделе, в каких-то - на этой, в каких-то - будут проходить на следующей неделе. Это нормальный процесс, который может продолжаться в течение всего года. Это не о панике и военной угрозе, которая раздается из всех информационных источников. А это будничная ответственная работа взрослых, которая осуществляется в течение всего года. Поэтому, если не было обучения у кого-то, то оно будет в ближайшее время", - заверил Мондрыивский.

Ранее, как писал УНИАН, в Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России на территорию Украины.

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