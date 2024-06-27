За месяц в Украине мобилизовано больше людей, чем за полгода.

Рост темпов мобилизации в Украине вызывает истерику в РФ, поэтому не исключены провокации, такие как поджоги территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сказал военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Новинарне". Он отметил, что для него стало "положительным шоком", что закон о мобилизации, который просто упорядочивает воинский учет и не более того, дал "фантастический эффект". "За последний месяц набрано больше людей, чем за предыдущие полгода", - подчеркнул Дикий.

Он добавил, что этот процесс только должен был бы набирать обороты, но появилась одна тревожная тенденция - "услышал о решении убрать ТЦКашников с улицы и запретить им патрулировать". "Это шаг назад и я надеюсь, что очень быстро станет понятно, что это не правильное решение и их вернут", - подчеркнул он.

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Дикий отметил, что период после вступления в действие закона о мобилизации показал, что в Украине не такая страшная ситуация с мобилизационным резервом, а просто была провальная коммуникация с украинской стороны и очень успешная российская операция. "Россия безумно вкладывалась в антимобилизационную компанию", - подчеркнул он. По его словам, сейчас кульминацией ситуации являются поджоги автомобилей ТЦКашников, физические атаки на них. "В ближайшее время будет хуже. Прогнозирую, что будут поджоги именно в ТЦК, полетят коктейли. Еще возможны очень разные грязные провокации. Не удивлюсь, если завтра увидим видосик, где какая-то сумасшедшая баба набросится на ТЦКашников...", - предупредил ветеран АТО.

Он подчеркнул, что россияне заистерили: "Это агония и они понимают, что их полуторагодовая успешная антимобилизационная кампания может сейчас закончиться, что Украина начала ее побеждать. Поэтому сделают все, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и сорвать мобилизацию. Будут максимально приложены усилия, чтобы руками самих украинцев была дальнейшая демонизация работников ТЦК, имитация или инспирирование реального сопротивления мобилизации", - добавил эксперт.

Дикий подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед необходимостью в первую очередь "перекрыть дыру" для пополнения Сил обороны, а затем выйти на обычный темп. "На сегодня для "затыкания дыр" нужно 120 тыс. мобилизованных, чтобы фронт перестал проваливаться как сейчас. А если мы говорим о переломе хода войны, то ничего не изменилось - те же 450-500 тыс. за один большой набор за лето, позволил бы изменить ситуацию, а дальше можно ежемесячно мобилизовывать по 20 тыс.", - сказал он он.

По его словам, на сегодня лед тронулся, в частности, и добровольцев через рекрутинг идет значительно больше, чем в 2023 году. Кроме того, Дикий отметил недопустимость экономического бронирования, чтобы откупаться от мобилизации, потому что это приведет к серьезному расколу в обществе.

Дикий отметил, что сейчас необходимо принимать законы о предельном сроке службы. "Сейчас это уже должно быть 48 месяцев. Мы профукали время, когда можно было принять 36 месяцев", - сказал он. По его словам, если бы в декабре было принято 36 месяцев, то весной 2025 года можно было бы много людей демобилизовать.

Мобилизация в Украине

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сегодня заявил, что мобилизация в Украине продолжается и ее темпы в последнее время значительно выросли. Он отметил, что процесс приобрел иную интенсивность, динамика положительная и это не может не радовать.

Он также пояснил, что сейчас новые мобилизованные еще не оказались в армии, поскольку для этого нужно время. В частности на прохождение ВВК, получение мобилизационного распоряжения и прохождение обучения.

Представитель Минобороны отметил, что количество желающих самостоятельно пойти через рекрутинг в армию также увеличилось.

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