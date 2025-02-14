Многие украинцы волнуются, что война завершится на условиях, выгодных России.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, и тепло отозвался о диалоге, выразив желание быстро завершить войну РФ против Украины.

Украинцы в Киеве по-разному отреагировали на этот звонок – от беспокойства до гнева. Журналистка телеканала CNN пообщалась с жителями столицы и узнала их мнения относительно звонка Трампа Путину.

Финансовый консультант Александр Сохацкий говорит, что для украинцев это негативный знак.

Видео дня

"И я думаю, что никто этого просто так не оставит. А может, (США и Россия) просто проверяют, проглотим ли мы это и продолжим молчать, или выразим свое мнение каким-то негативным образом", – сказал он.

Некоторые из собеседников CNN надеются, что может быть достигнуто и положительное мирное соглашение, однако мало кто ожидает такого развития событий. Другие же обеспокоены, что поскольку Трамп стремится как можно быстрее завершить войну, Путин заставляет его плясать под свою дудку.

"Трамп сказал, что война закончится за 24 часа, но прошло уже немало времени. Я не вижу никакой перспективы (окончания войны) в ближайшее время", – говорит 70-летняя Людмила Белозерова.

Пенсионер Виктор отметил, что Украина хочет мира. В то же время он добавил: "Плохо, что Украину обходят, ведут переговоры с Путиным, а ЕС не приглашают на переговоры". Мужчина акцентировал, что украинцы хотят вернуться на границы 1991 года:

"Сдача территории – это самый болезненный вопрос. Мы не можем понять, о чем они (Путин и Трамп) говорят за нашими спинами".

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет также отверг возможность вступления Украины в НАТО и назвал нереалистичным сценарием возвращение контроля над всей территорией, которую РФ оккупировала с 2014 года.

"Мы знаем, что Россия очень лукава, и она может играть в хорошую игру. Но когда дело доходит до реальных уступок и заключения мира, они на самом деле никогда этого не делают. Как бы мы ни хотели мира, я не думаю, что это возможно, потому что Россия не изменила свое мнение и не собирается менять свою позицию", – считает Юлия Каздобина, которая работает в киевском аналитическом центре "Украинская призма".

Финконсультант Александр Сохацкий также вспомнил о цене, которую Украина заплатила в этой войне.

"Учитывая, сколько жертв уже принесла эта война, и закончить ее на чужих условиях... тогда зачем они гибли и зачем они защищали эти территории? Мы не должны отдавать свои территории. Потому что это (будет означать), что мы забываем о тех ребятах, которые погибли. За что тогда они погибли?".

Война в Украине и США

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему 12 февраля сначала поговорил с Путиным и уже потом позвонил Владимиру Зеленскому. Он заявил, что уже знал о желании украинского лидера достичь мира, а должен был узнать позицию России по этому вопросу.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлогг сообщил, что в мирном соглашении могут зафиксировать территориальные потери Украины, однако это не будет означать их признание.

Вас также могут заинтересовать новости: