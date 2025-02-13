В завершение беседы президент США дал украинскому лидеру свой личный номер, чтобы тот звонил ему напрямую при необходимости.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в среду, что президент России Владимир Путин только притворяется, что хочет вести переговоры о мирном соглашении, потому что он "боится вас". Об этом сообщили изданию Axios украинский чиновник и три других источника, осведомленных о звонке.

"Послание Зеленского Трампу было: "У вас есть рычаг давления на Путина", - сказал один источник, проинформированный о звонке.

Трамп выразил поддержку призыву к европейским миротворческим силам, говорят источники. Он также рассказал Зеленскому, кто войдет в переговорную группу США.

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Отмечается, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был позитивным и продолжался около часа, дольше, чем телефонный разговор Трампа с Путиным непосредственно перед этим.

Президент США сказал Зеленскому, что понимает его опасения по поводу разговора с Путиным, но подчеркнул, что нет другого пути, если он хочет, чтобы его дипломатические усилия увенчались успехом. Трамп отметил:

"Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину".

Трамп также сказал Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку, и спросил, по-прежнему ли украинский лидер стремится ее заключить. Зеленский ответил, что он все еще хочет заключить сделку, но думает, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

"Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильный", - сказал Зеленский.

Трамп ответил украинскому президенту, что он может быть прав, но у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно, добавив, что "скоро мы узнаем".

Президент США сказал своему украинскому коллеге, что он понимает, что Украине понадобятся гарантии безопасности как часть любой будущей сделки, и что он думает, что европейские миротворческие силы вдоль фронта с Россией могут стать одним из решений.

Трамп указал Зеленскому, что его предстоящая встреча с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене будет очень важна для запуска дипломатического процесса. Кроме того, он попросил Зеленского назначить собственную переговорную команду.

Трамп завершил разговор, дав Зеленскому свой личный номер и сказав, что может позвонить ему напрямую, а тот пообещал, что передаст ему чемпионский пояс от украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.

Разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Телефонные звонки Трампа с Путиным и Зеленским в среду положили начало его дипломатическим усилиям по продвижению соглашения о прекращении войны в Украине и вызвали опасения среди некоторых союзников по НАТО, что Трамп может загнать Зеленского в угол, настаивая на переговорах и одновременно убирая некоторые из его вероятных требований.

Хотя Трамп сказал Зеленскому, что у него сложилось впечатление, что Путин хочет заключить сделку, украинский президент выразил более скептическое мнение о намерениях своего российского коллеги. Также Зеленский рассказал, что не говорил с Трампом о перспективах членства Украины в НАТО.

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