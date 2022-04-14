53% украинцев сегодня не работают, из них 60%－молодежь до 35 лет.

В Украине 40% молодежи пострадало в результате вооруженной агрессии России - более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами и еще около 2 миллионов выехали за границу.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Так, отмечается, что 53% украинцев сегодня не работают, из них 60%－молодежь до 35 лет.

"По состоянию на 3 апреля функционирует лишь 30% молодежных центров и пространств: 8 молодежных центров разрушены, повреждены или оккупированы; 68% молодежных работников и работниц вынуждены были выехать из своих регионов; лишь 37,6% имеют возможность осуществлять молодежную работу", - сообщили в министерстве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Министерстве внутренних дел рассказали, как подать заявление о пропавших без вести гражданах, их похищение или попадание в плен. По каждому факту пропажи, угона или попадания в плен начинается уголовное производство.

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