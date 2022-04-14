В Украине 40% молодежи пострадало в результате вооруженной агрессии России - более 2 миллионов молодых людей стали внутренне перемещенными лицами и еще около 2 миллионов выехали за границу.
Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
Так, отмечается, что 53% украинцев сегодня не работают, из них 60%－молодежь до 35 лет.
"По состоянию на 3 апреля функционирует лишь 30% молодежных центров и пространств: 8 молодежных центров разрушены, повреждены или оккупированы; 68% молодежных работников и работниц вынуждены были выехать из своих регионов; лишь 37,6% имеют возможность осуществлять молодежную работу", - сообщили в министерстве.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Министерстве внутренних дел рассказали, как подать заявление о пропавших без вести гражданах, их похищение или попадание в плен. По каждому факту пропажи, угона или попадания в плен начинается уголовное производство.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Языковед Авраменко рассказал историю возникновения самой популярной в Украине песни во время войны
- Нардеп прокомментировал закон о наказании лиц, которые не вернулись в Украину на время войны
- Харьковская разработчица призвала IT-специалистов со всего мира поддерживать Украину