Процедуру упростили до одного этапа.

Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена для водителей на категорию "В".

Как сообщает Министерство внутренних дел, главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями.

По словам заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап: на дорогах общего пользования - для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автоплощадке - A1, A и B1.

Запись на практический экзамен будет осуществляться по личному обращению гражданина или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД, указанным на информационном портале: https://www.hscmvs.com", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что делать если во время военного положения истек срок действия водительских прав, а также публиковал советы, как сэкономить бензин.

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