Сервисные центры МВД возобновляют сдачу практического экзамена для водителей на категорию "В".
Как сообщает Министерство внутренних дел, главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями.
По словам заместителя министра внутренних дел Богдана Драпятого, процедура сдачи практических экзаменов в период действия военного положения упрощена в один этап: на дорогах общего пользования - для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автоплощадке - A1, A и B1.
Запись на практический экзамен будет осуществляться по личному обращению гражданина или по номерам телефонов выбранного сервисного центра МВД, указанным на информационном портале: https://www.hscmvs.com", - говорится в сообщении.
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