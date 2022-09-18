Украинский флаг вывесили в селе Подвысокое возле Изюма.

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Украины продолжают устанавливать государственные флаги. Так, сине-желтое полотно вывесили в селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Боровского сельского совета в Telegram-канале.

"Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры", - говорится сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в недавно деоккупированном Изюме российскими военными уничтожено более 70% зданий.

15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

При этом президент Украины Владимир Зелленский заявил, что по состоянию на 16 сентября почти вся Харьковская область деоккупирована. При этом глава государства напомнил, что российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев и натворила немало бед.

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