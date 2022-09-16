Сейчас в городе работают коммунальщики и саперы.

В недавно деоккупированном Изюме российскими военными уничтожено более 70% зданий.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, посетивший город.

"В Изюме российскими военными уничтожено, визуально, более 70% зданий, однако жизнь туда возвращается с возвращением украинского флага", - написал он.

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Лубинец отмечает, что в Изюме на месте работают не только органы государственной власти, коммунальщики и саперы, но сюда приехали также украинские и зарубежные журналисты, чтобы "весь мир увидел преступления, которые продолжает совершать Российская Федерация".

"Если кто-то думал, что они остановились на Буче, потому что ужаснулись своей жестокости, - это не так. Российское политическое и военное руководство награждает военных преступников, ставит их в пример, и тем самым распространяет практику массовых преступлений против гражданского населения", - подчеркнул омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Лубинец показал застенок оккупантов в Изюме Харьковской области. Ее обустроили в подвале. В опубликованной записи можно увидеть узкое подвальное помещение с линолеумом на полу. По словам Лубинца, захватчики использовали такое напольное покрытие, чтобы легко смывать следы крови после пыток.

Напомним, 15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

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