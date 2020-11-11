Украина неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в международно признанных границах.

Украина приветствует завершение боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении.

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В этой связи в МИД считают, что "следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права".

"Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах. Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - говорится в заявлении.

Война в Нагорном Карабахе: что было раньше

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полное прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу.

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Виталий Саенко