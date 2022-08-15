Из-за постоянных обстрелов ситуация в регионе остается напряженной, но полностью контролируемой украинскими ВС.

В Кривом Роге (Днепропетровская обл) новый учебный год начнется в онлайн-режиме.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире информационного телемарафона.

"Учитывая ситуацию безопасности в Кривом Роге и Криворожском районе, все школы безусловно будут работать в онлайне. Мы в офлайн выходить не будем. Ситуация с безопасностью такова, что будем учиться онлайн", - акцентировал Вилкул.

Он отметил, что из-за постоянных обстрелов ситуация в регионе остается напряженной, но полностью контролируемой украинскими Вооруженными силами.

"Оперативная ситуация на нашем направлении напряженная, но полностью контролируется ВСУ. Враг продолжает вести обстрелы из всех видов артиллерии - это и РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", ствольная артиллерия, танки и минометы. Есть использование боевой авиации. Но наши ребята хорошо знают, что делать, поэтому враг несет значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнул Вилкул.

Он добавил, что российские оккупанты сейчас фактически занимаются атомным терроризмом.

"За последние сутки враг продолжил террористические акты, обстреливая Никопольский район - это и Никопольская, и Покровская, и Марганецкая территориальные громады. При этом (российские оккупанты - УНИАН) скрываясь под прикрытием Запорожской атомной станции и понимая, что ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу. То есть, фактически орки сегодня занимаются атомным терроризмом", - констатировал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко заявила, что, вероятнее всего, ни одна школа не откроется для офлайн-обучения на территориях, которые больше всего страдают от обстрелов.

Сегодня, 15 августа, по городу Никополь и Никопольском районе (Днепропетровская обл.) российские оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов системы "Град".

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