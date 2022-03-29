Сообщалось, что Абрамович передал Путину записку от Зеленского с условиями мира.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы ответ российского президента Владимира Путина, который, прочитав записку от Зеленского с условиями мира, сказал: "Я их уничтожу".

Реакция министра прозвучала в эфире украинского телевидения.

Кулеба отметил, что "на самом деле очень малое значение имеет то, что думает президент Путин именно сейчас в плане того, кого он "добьет".

"Я напомню, что он собирался буквально в течение нескольких суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло ... Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", - отметил глава МИД.

Как писал The Times, российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Россию с запиской от президента Украины Путина. Зеленский якобы передал условия мира от Киева.

В записке говорилось об условиях мира. На что президент РФ ответил: "Передайте ему, что я их уничтожу".

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