Для примера возьмут опыт Киева.

В ближайшее время в Ривненской области планируют снять запрет на продажу алкоголя. Как передает корреспондент УНИАН, об этом 9 апреля сообщил в прямом эфире одной из местных радиостанций начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, для этого сейчас есть все предпосылки.

"Мы думаем над этим. Хочу поднять некоторые вопросы. Это же не просто открыть разрешение на продажу алкоголя. Это - целая составляющая. Количество оружия в области, количество тревог, блокпостов. По факту мы сейчас дисциплинировали и привели в цивилизованный порядок блокпосты в области, наши добровольческие формирования прошли выучку. Мы уже близки к тому, чтобы начать пока что малыми шагами продажу алкоголя. Первый шаг был - разрешение на продажу пива. Увидели, что все нормально и дисциплина не пошатнулась. Следующий шаг - почасовая продажа алкоголя. Например, как в Киеве – с 11.00 до 16.00. На совете обороны области вынесем этот вопрос, обсудим и проголосуем. Планируем открытие - уже в ближайшее время", - отмечал Виталий Коваль.

Как уже сообщал УНИАН, 28 февраля в Ривне была запрещена продажа алкоголя. Однако ушлые дельцы предлагали приобрести спиртное вблизи магазинов "с наценкой".

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