Спиртное "с наценкой" можно купить возле магазинов.

28 февраля городской голова Ривного Александр Третьяк подписал распоряжение, которым с 28 февраля продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, на время действия военного положения запрещена круглосуточно.

Как передает корреспондент УНИАН, на это распоряжение мгновенно отреагировали в большинстве торговых заведений города. Даже у тех, где специализировались на продаже спиртного и где не успели убрать его с витрин, повесили объявление с текстом этого документа.

Однако, предприимчивые люди воспользовались ситуацией и получают для себя немалую выгоду. Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, возле большинства торговых заведений города с известными брендами нынче стоят легковые автомобили, где всем желающим предлагают приобрести алкогольные напитки "с наценкой". Сумма "наценки" зависит от договоренности с клиентом, но не меньше 50 процентов от реальной цены в магазине.

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