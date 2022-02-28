28 февраля городской голова Ривного Александр Третьяк подписал распоряжение, которым с 28 февраля продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, на время действия военного положения запрещена круглосуточно.
Как передает корреспондент УНИАН, на это распоряжение мгновенно отреагировали в большинстве торговых заведений города. Даже у тех, где специализировались на продаже спиртного и где не успели убрать его с витрин, повесили объявление с текстом этого документа.
Однако, предприимчивые люди воспользовались ситуацией и получают для себя немалую выгоду. Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, возле большинства торговых заведений города с известными брендами нынче стоят легковые автомобили, где всем желающим предлагают приобрести алкогольные напитки "с наценкой". Сумма "наценки" зависит от договоренности с клиентом, но не меньше 50 процентов от реальной цены в магазине.
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