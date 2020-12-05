Посол Евгений Перебийнис считает решение чешского суда о заключении гражданина, воевавшего на Донбассе, важным прецедентом, ведь до сих пор в этой стране за участие в боевых действиях на востоке Украины осуждали лишь условно или заочно.

В Чехии гражданину этой страны за участие в войне на Донбассе на стороне России изменили приговор с условного на реальный - трехлетнее заключение.

Читайте такжеСБУ задержала "убийцу" главаря "ДНР" ЗахарченкоОб этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

Посол отметил, что в июле краевой суд в городе Ческе Будеевице за «участие в организованной преступной группировке» приговорил гражданина Чехии Павела Кафку, который в 2015-2016 годах воевал на стороне России на Донбассе, к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции.

"И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция - пражский Верховный суд. Результат - приговор изменен с условного на реальный! И приговор - окончательный. Теперь П.Кафка будет три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот «русский мир» того стоил", - сообщил посол.

По словам Перебийниса в суде Кафка утверждал, что на Facebook присоединился к группе, которая называлась что-то вроде «Россия наш настоящий друг» и, увидев там соответствующие призывы, сделал российскую визу и поехал на Донбасс якобы «помогать гражданским, бездомным и работать в больнице».

"Как, однако, смогло доказать обвинение, на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против ВС Украины в составе незаконных военных формированиях", - подчеркнул Перебийнис.

Как считает посол, решение чешского суда о заключении гражданина, воевавшего на Донбассе, является важным прецедентом, ведь до сих пор в этой стране за участие в боевых действиях на востоке Украины осуждали лишь условно или заочно.

"Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности. Убежден, что рано или поздно все они за свои преступления окажутся на скамье подсудимых", - подытожил Перебийнис.

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Автор: Виталий Саенко