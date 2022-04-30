Мужчина сообщил, что российские военные насиловали 15-летнюю девочку и издевались над ней.

В Украине правоохранители все чаще фиксируют случаи изнасилований со стороны российских военных на оккупированных территориях. Один из них произошел в Ворзеле Киевской области.

Как рассказал в комментарии 24 канала гражданин Казахстана Константин Кястутисович, который месяц спасал людей от оккупантов в Ворзеле, в одном из районов была основная концентрация русских сил. Там стояло вооружение и проживали оккупанты. Оттуда поступало много просьб о помощи, потому что людей не выпускали даже на эвакуацию.

Мужчина рассказал, что жителей там держали, как живой щит – женщин, детей, людей пожилого возраста. Люди жили без еды, поэтому он решил отвезти им гуманитарную помощь.

"Я подъехал и выложил из багажника продукты. В этот момент в багажник заползла девочка. Я не видел ее даже. Я увидел, когда уже отъехал, что у меня между сиденьями лежит прижавшийся ребенок. Когда я увидел ее взгляд, она просто сказала: "Спасите меня". Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так и ее могут искать", - вспомнил мужчина.

По словам спасителя, 15-летняя девочка лежала так до украинского блокпоста, даже не поднималась. Впоследствии она рассказала, что ее изнасиловали и над ней издевались. На глазах ребенка убили 14-летнего мальчика, а мать подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и умерла. Сама девочка просидела в подвале десять дней.

"Когда она рассказала мне всю эту историю, то я двое суток не спал. Я не поехал на другой день в Ворзель, я просто плакал. Я не мог представить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние ребята, русские, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это на телефон. Они фактически показывали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке", – отметил мужчина.

Девочку отправили в Латвию, где она проходит реабилитацию.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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