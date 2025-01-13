Эксгумационные работы не проводились уже много лет из-за спора между Киевом и Варшавой.

Эксгумационные работы на местах захоронений польских жертв Волынской трагедии начнутся весной. Об этом сообщает издание RMF 24.

Первой локацией для проведения таких работ в апреле станет ныне не существующий хутор Пужники вблизи Тернополя. Два года назад представители польского фонда "Свобода и демократия" нашли там место массового захоронения, как считается, жертв Волынской трагедии. Утверждается, что украинская власть уже предоставила разрешение на изъятие останков из земли и проведение дальнейших исследований.

Как рассказал заместитель председателя фонда "Свобода и демократия" Мацей Данцевич, останки, сложенные слоями, нашли в яме вблизи бывшего кладбища. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков поляков, которые когда-то жили в селе. После проведения исследования планируется перезахоронить эти останки и обустроить место памяти этих людей.

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По данным польской стороны, в феврале 1945 года якобы отряд УПА совершил нападение на хутор и убил около сотни местных поляков. Остальные жители после этого навсегда покинули село и в конце концов поселились на территориях, которые сейчас входят в состав Польши.

Восстановление эксгумаций жертв Волынской трагедии

Как писал УНИАН, в 2017 году на фоне сноса памятников воинам УПА в Польше Киев наложил мораторий на эксгумацию польских жертв Волынской трагедии. В ноябре 2024 года министры иностранных дел Украины и Польши смогли договориться о снятии моратория.

В ответ Польша обязалась уделить должное внимание местам памяти украинцев на польской территории. В Украине заверили, что будут следить за тем, как поляки выполняют эти договоренности.

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